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Produkcja zakończona
TAW6205/10
Wszystkie dźwięki w dowolnym pomieszczeniu.
Ten bezprzewodowy głośnik doskonale działa sam, a jeszcze lepiej w połączeniu z innymi urządzeniami. Dopasuj go do telewizora lub innych głośników, aby uzyskać doskonały dźwięk w wielu pomieszczeniach. Możesz sparować go do trybu stereo. Możesz też pogłębić oświetlenie Ambilight telewizora Philips, pozwalając głośnikowi dołączyć do telewizora.
Wi-Fi. Dźwięk w wielu pomieszczeniach
Kompatybilny z DTS Play-Fi
Współpracuje z asystentami głosowymi
Wbudowany wskaźnik LED
Nie ma znaczenia, czy przesyłasz strumieniowo bezpośrednio ze Spotify, czy też słuchasz albumów w wysokiej rozdzielczości w serwisie Tidal za pośrednictwem aplikacji Play-Fi, ten głośnik przesyła strumieniowo wszystko. Od list odtwarzania na imprezy w salonie po podcasty w biurze — wszystko, co lubisz, będzie miało bogatsze, głębsze i wyraźniejsze brzmienie.
2.4
z 5
5
Opinie
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Zalety
Funkcje
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2019-10-24
Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Zalety
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Wady
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Data użycia 2022-01-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Data użycia 2022-01-16
Basia kutasia
08/02/2023
Polska
Najgorszy produkt ever
Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający
Zalety
Brak
Wady
Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach
Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2022-01-08
Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data użycia 2022-01-08