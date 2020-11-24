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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
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Produkcja zakończona

Bezprzewodowy głośnik domowy

TAW6205/10

2.4

| (5) Opinie

Wszystkie dźwięki w dowolnym pomieszczeniu.

Ten bezprzewodowy głośnik doskonale działa sam, a jeszcze lepiej w połączeniu z innymi urządzeniami. Dopasuj go do telewizora lub innych głośników, aby uzyskać doskonały dźwięk w wielu pomieszczeniach. Możesz sparować go do trybu stereo. Możesz też pogłębić oświetlenie Ambilight telewizora Philips, pozwalając głośnikowi dołączyć do telewizora.

Poznaj wszystkie korzyści

Wszystkie dźwięki w dowolnym pomieszczeniu.

  • Wi-Fi. Dźwięk w wielu pomieszczeniach

  • Kompatybilny z DTS Play-Fi

  • Współpracuje z asystentami głosowymi

  • Wbudowany wskaźnik LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Wszystko jest tutaj

Nie ma znaczenia, czy przesyłasz strumieniowo bezpośrednio ze Spotify, czy też słuchasz albumów w wysokiej rozdzielczości w serwisie Tidal za pośrednictwem aplikacji Play-Fi, ten głośnik przesyła strumieniowo wszystko. Od list odtwarzania na imprezy w salonie po podcasty w biurze — wszystko, co lubisz, będzie miało bogatsze, głębsze i wyraźniejsze brzmienie.

Konfiguracja do wielu pomieszczeń za pomocą aplikacji Philips Sound lub Play-Fi

Zasilanie sieciowe. Wymiary: 115 x 212 x 116 mm

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.4

z 5

5

Opinie

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Zalety

Funkcje

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2019-10-24

Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Zalety

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Wady

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Data użycia 2022-01-16

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Data użycia 2022-01-16

08/02/2023

Polska

Polska

Najgorszy produkt ever

Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający

Zalety

Brak

Wady

Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach

Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2022-01-08

Przegląd ten został wykonany dla TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data użycia 2022-01-08

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie