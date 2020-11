Wszystkie dźwięki w dowolnym pomieszczeniu.

Ten bezprzewodowy głośnik doskonale działa sam, a jeszcze lepiej w połączeniu z innymi urządzeniami. Dopasuj go do telewizora lub innych głośników, aby uzyskać doskonały dźwięk w wielu pomieszczeniach. Możesz sparować go do trybu stereo. Możesz też pogłębić oświetlenie Ambilight telewizora Philips, pozwalając głośnikowi dołączyć do telewizora. Zobacz wszystkie korzyści