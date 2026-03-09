    Odtwarzanie kaset i innych nośników

      Boombox CD

      TAZ2500/10

      Odtwarzanie kaset i innych nośników

      Gotowi na wielki powrót kaset? Ten przenośny boombox wyposażony jest w zintegrowany magnetofon kasetowy, a także odtwarzacz CD. Można również uzyskać czysty odbiór radia DAB+/FM, stabilne przesyłanie strumieniowe Bluetooth®, odtwarzanie z USB i z portu audio dla innych urządzeń.

      Odtwarzanie kaset i innych nośników

      • Odtwarzacz CD z wieloma źródłami
      • Płyty CD, radio DAB+/FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, wejście audio
      • Wbudowany odtwarzacz kasetowy
      Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GRS. Odpowiedzialne pakowanie

      W naszych produktach wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania są wykonane z certyfikowanego przez FSC tektury pochodzącej z recyklingu, z wkładkami drukowanymi na papierze pochodzącym z recyklingu.

      Przenośny odtwarzacz CD typu boombox

      Niezależnie od tego, czy odkrywasz radość z fizycznych płyt CD po raz pierwszy, czy po raz kolejny, ten ładowany od góry odtwarzacz CD jest doskonałym wyborem do swobodnego słuchania. Może on odczytywać każdy rodzaj formatu CD, a uchwyt ułatwia jego przenoszenie. Wystarczy podłączyć go do gniazdka sieciowego lub włożyć sześć baterii* (typu R14 C) i zabrać go na zewnątrz.

      Radio DAB+/FM. Strojenie cyfrowe z pamięcią do 20 stacji

      Jeśli chcesz posłuchać muzyki ze źródła jeszcze starszego niż płyty CD, cyfrowy tuner ułatwia znalezienie ulubionych stacji radiowych DAB+ lub FM. Można zaprogramować do 20 najczęściej słuchanych stacji DAB+ i 20 stacji FM.

      Łatwe bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth®

      Chcesz używać odtwarzacza CD jako przenośnego głośnika? Łączność Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie dźwięku bezpośrednio do odtwarzacza z kompatybilnego urządzenia inteligentnego, a dynamiczne wzmocnienie basów sprawi, że Twoje ulubione partie basowe będą brzmiały jeszcze lepiej.

      Wbudowany magnetofon kasetowy

      Kolejne źródło muzyki zapewnia znajdujące się z przodu wejście na kasety. Niezależnie od tego, czy od lat trzymasz w domu stare kasety czy też dopiero zaczynasz słuchać muzyki z tego nośnika: wystarczy włożyć kasetę i nacisnąć przycisk odtwarzania, aby dać się ponieść muzyce.

      Podłączanie do innych źródeł za pośrednictwem portu USB i wejścia audio

      Pełnej elastyczności słuchania cyfrowej kolekcji muzyki dopełnia port na pamięć flash USB. Można też podłączyć gramofon do portu audio i posłuchać muzyki z płyt winylowych.

      Zintegrowany wyłącznik czasowy

      Jeśli chcesz zasnąć z muzyką, audiobookiem lub radiem grającym w tle, możesz ustawić wyłącznik czasowy na 120, 90, 60, 30 lub 15 minut. Po upływie tego czasu odtwarzacz CD przejdzie w tryb gotowości.

      Specyfikacja techniczna

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        3 W
        Funkcje poprawy dźwięku
        Dynamiczne wzmocnienie basów
        System dźwięku
        Stereo
        Średnica głośnika
        2,5 cala
        Regulacja głośności
        w górę/dół

      • Głośniki

        Wbudowane głośniki
        2

      • Łączność WiFi

        USB
        Typ-A (odtwarzanie)
        Profile Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Wejście audio (3,5 mm)
        Tak
        Wersja Bluetooth
        6,0

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Antena
        Antena FM
        Automatyczne dostrajanie cyfrowe
        Tak
        Pasma tunera
        • UKF mono
        • UKF stereo
        • DAB/DAB+
        Pamięć stacji
        20 (FM) + 20 (DAB)
        RDS
        • Rodzaj programu
        • Radio Text
        • Nazwa stacji
        Typ anteny
        Teleskopowy
        DAB/DAB+
        • Wyświetlacz informacyjny
        • Menu
        • Smart Scan

      • Udogodnienia

        Typ wyświetlacza
        LCD
        Kolor podświetlenia
        Biały
        Wyłącznik czasowy
        Tak

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        LR14
        Napięcie baterii
        1.5  V
        Zasilanie sieciowe
        100 V–240 V, 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        <0,8 W (wyświetlacz zegara wł.)
        Liczba baterii lub akumulatorów
        6*
        Rodzaj zasilania
        AC; baterie*

      • Akcesoria

        Skrócona instrukcja obsługi
        Tak
        Przewód zasilający
        Tak
        Gwarancja
        • Broszura gwarancyjna
        • Karta bezpieczeństwa

      • Design

        Kolor
        Czarny

      • Wymiary

        Głębokość opakowania
        159  mm
        Głębokość produktu
        245  mm
        Waga wraz z opakowaniem
        2,2  kg
        Wysokość opakowania
        278  mm
        Szerokość opakowania
        370  mm
        Szerokość produktu
        285  mm
        Wysokość produktu
        125  mm
        Waga produktu
        1,35  kg

      • Odtwarzanie dźwięku

        Technologia magnetofonów kasetowych
        Mechaniczna
        Tryby odtwarzania płyt
        • Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
        • Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
        • Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogr.
        Odtwarzane nośniki
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Liczba magnetofonów
        1
        Tryby USB Direct
        • Odtwarzanie/wstrzymywanie
        • Poprzedni/następny
        • Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu
        • Zatrzymywanie
        • Odtwarzanie wielokrotne
        • Odtwarzanie losowe
        • Odtwarzanie zaprogramowane
        Sposób ładowania
        Góra
        Liczba utworów do zaprogramowania
        20
        Tryb Bluetooth
        • Odtwarzanie/wstrzymywanie
        • Poprzedni/następny

      • Zgodność

        Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu
        Nie

      • Zrównoważony rozwój

        Powłoka z tworzywa sztucznego
        zawiera 85% certyfikowanego przez GRS pochodzącego z recyklingu po zużyciu akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) TE-00132492

      • Ten produkt ma komorę baterii, ale baterie nie są dołączone. Należy je zakupić osobno.

