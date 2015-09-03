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Produkcja zakończona

StreamiumBezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

WACS700/22

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostęp do wszystkich płyt CD z każdego pomieszczenia

Teraz możesz umieścić całą muzyczną kolekcję na dysku twardym o pojemności 40 GB i rozkoszować się ulubionymi utworami w niemal każdym pomieszczeniu. Urządzenie pozwala również na jednoczesne odtwarzanie różnych utworów, a także na „podążanie” muzyki za słuchającym. Pilot wyposażony jest w wyświetlacz LCD.

Poznaj wszystkie korzyści

Dostęp do wszystkich płyt CD z każdego pomieszczenia

Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami

Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami

Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i przechowywanie dużych plików muzycznych w urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast tego można słuchać ulubionych utworów przesyłanych jednocześnie ciągłym strumieniem do wszystkich stacji muzycznych. Dzięki funkcji Music Follows Me można słuchać muzyki, przechodząc z pokoju do pokoju, bez konieczności ponownego uruchamiania nawigacji i odtwarzania. Funkcja Music Broadcast umożliwia jednoczesne nadawanie wybranej muzyki z centrum do wszystkich stacji. Z funkcją My Room My Music wszyscy członkowie rodziny mogą słuchać wybranej muzyki z zapisanej kolekcji w każdym pomieszczeniu wyposażonym w Bezprzewodowe centrum muzyczne lub stację.

Dysk twardy 40 GB do przechowywania i odtwarzania 750 płyt CD

Dysk twardy o pojemności 40 GB umożliwia przechowywanie dużej ilości cyfrowych plików muzycznych. Z łatwością mieści się na nim zawartość aż 750 płyt CD! Wyjątkowa prędkość nagrywania pozwala natomiast na niemal jednoczesne przegrywanie i odtwarzanie muzyki.

Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP

Universal Plug & Play to standard branżowy umożliwiający podłączanie do dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs Universal Plug & Play w celu odbierania lub wysyłania muzyki. W bezprzewodowym centrum muzycznym interfejs ten jest standardową metodą prostego połączenia z innymi urządzeniami Universal Plug & Play. Dzięki temu centrum muzyczne można łatwo podłączyć do innych urządzeń multimedialnych w celu odbierania lub wysyłania ich zawartości.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

03/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

godny polecenia super sprzęt

Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

26/02/2019

Україна

Україна

Качественный звук, надежность

Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

Przegląd ten został wykonany dla Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

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  2. Pojemność rzeczywista pamięci jest mniejsza