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  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę
  • Łatwy sposób na czystą wodę

Produkcja zakończona

Nakranowy oczyszczacz wody

WP3811

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Łatwy sposób na czystą wodę
Niewielki i łatwy w instalacji oczyszczacz wody zapewnia czystą wodę, usuwając z niej bakterie, szkodliwe związki organiczne i chlor, jednocześnie zachowując wszystkie cenne minerały, a wszystko to dzięki filtrowi Micro Pure.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki filtrowi Micro Pure

Łatwy sposób na czystą wodę

  • Micro Pure

Usuwa wszystkie bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor

Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system filtracji, który usuwa wszystkie bakterie, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej membrany z włókna syntetycznego, która zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego, który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych dla zdrowia minerałów.

Wskaźnik Pure Protect informuje o konieczności wymiany filtra

Zawansowany wskaźnik Pure Protect z kolorowymi oznaczeniami w maksymalnie prosty sposób wskazuje użytkownikowi właściwy moment na wymianę filtra – kiedy membrana staje się szara lub rdzawobrązowa, oznacza to, że należy wymienić filtr.

Duża przepustowość – maksymalna prędkość przepływu wynosi 2 litry na minutę

Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WP3811 Čistička vody na kohoutek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WP3811 Čistička vody na kohoutek

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie