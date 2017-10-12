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Produkcja zakończona
Micro Pure
Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system filtracji, który usuwa wszystkie bakterie, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej membrany z włókna syntetycznego, która zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego, który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych dla zdrowia minerałów.
Zawansowany wskaźnik Pure Protect z kolorowymi oznaczeniami w maksymalnie prosty sposób wskazuje użytkownikowi właściwy moment na wymianę filtra – kiedy membrana staje się szara lub rdzawobrązowa, oznacza to, że należy wymienić filtr.
Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WP3811 Čistička vody na kohoutek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WP3811 Čistička vody na kohoutek