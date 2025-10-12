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Produkcja zakończona
WP3961
Pure Taste
Filtr Pure Taste usuwa nieprzyjemny zapach i smak chloru oraz większość osadów, zapewniając czystszą i smaczniejszą wodę do picia, gotowania oraz mycia owoców i warzyw. Ponadto aktywny węgiel impregnowany srebrem zapobiega rozwojowi bakterii wewnątrz filtra, co zapewnia dodatkową ochronę wody.
Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.
Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.
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