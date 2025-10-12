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  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę
  • Łatwy sposób na dobrą wodę

Produkcja zakończona

Wymienny filtr do oczyszczacza nakranowego

WP3961

Łatwy sposób na dobrą wodę
Poprawia smak wody, usuwając chlor i inne zanieczyszczenia dzięki systemowi węglowemu impregnowanemu srebrem.
Poznaj wszystkie korzyści

Filtr Pure Taste

Łatwy sposób na dobrą wodę

  • Pure Taste

Filtr Pure Taste zapewnia czystszą i smaczniejszą wodę

Filtr Pure Taste usuwa nieprzyjemny zapach i smak chloru oraz większość osadów, zapewniając czystszą i smaczniejszą wodę do picia, gotowania oraz mycia owoców i warzyw. Ponadto aktywny węgiel impregnowany srebrem zapobiega rozwojowi bakterii wewnątrz filtra, co zapewnia dodatkową ochronę wody.

Duża przepustowość – maksymalna prędkość przepływu wynosi 2 litry na minutę

Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.

Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie