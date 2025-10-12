Duża przepustowość – maksymalna prędkość przepływu wynosi 2 litry na minutę

Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.