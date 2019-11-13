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  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
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  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
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  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu

Produkcja zakończona

Philips Fidelio FidelioSłuchawki

X2/00

4.7
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
Słuchawki Fidelio X2 zapewniają realistyczne wrażenia podczas słuchania muzyki w domu, gwarantując doskonały dźwięk i wygodę. Zanurz się w nieskazitelnych detalach dźwiękowych — dopasowana konstrukcja słuchawek została opracowana tak, aby w pełni zadowolić użytkownika.
Poznaj wszystkie korzyści

Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu

  • Dźwięk wysokiej rozdzielczości

  • Nauszne

  • Luksusowe, dopasowujące się poduszki

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa jakość dźwięku jest najlepszym towarzyszem miłośników muzyki. Słuchawki Fidelio spełniają najostrzejsze standardy w zakresie jakości dźwięku. Niezależnie od tego, czy słuchasz kolekcji nagrań wysokiej rozdzielczości czy bardziej tradycyjnych źródeł dźwięku, wygładzenie wysokich częstotliwości i rozszerzenie ich zakresu powoduje, że dzięki słuchawkom z serii Fidelio słuchanie muzyki staje się bardziej przyjemne.

Przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm zapewniają szeroki i jednocześnie wiernie odwzorowany zakres dźwięków

Przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm zapewniają szeroki i jednocześnie wiernie odwzorowany zakres dźwięków

Każdy głośnik jest wybierany ręcznie z całą starannością, dostrajany i testowany przed dopasowaniem w celu zapewnienia najbardziej szczegółowego, naturalnego dźwięku. 50-milimetrowe przetworniki wykorzystują magnesy neodymowe o wysokiej mocy, aby oddać pełną dynamikę nagrań i zapewnić zrównoważone, wyraźne brzmienie basów, wysoką klarowność pasma środkowego oraz nieskazitelną reprodukcję tonów wysokich.

Otwarta konstrukcja akustyczna zapewnia idealnie wierny dźwięk

Otwarta konstrukcja akustyczna zapewnia idealnie wierny dźwięk

Otwarta konstrukcja akustyczna eliminuje tworzenie się ciśnienia za przetwornikiem, umożliwiając swobodny ruch membrany, co znacznie poprawia tło akustyczne i wygładza dźwięki o wysokich częstotliwościach.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-3620443

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

13/11/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

uwielbiam te słuchawki. szukałem swojego dźwieku wiele lat zanim zozumiałem czego chcę. te słuchawki są tego najbliżej. trzeba lubic bas i ciemny dźwiek żeby sie podobały, bo grają nisko. góra jest wyraźna ale nie syczy. talerze potrafia zabrzmieć ostro jeśli takie jest nagranie ale generalnuie to sie nie zmeczysz za ostrym dźwiekiem. duza średnica o niskiej barwie, której bas nie przytłumia. natomiast bas schodzi do piekieł. moze jest lekko za szeroki, czasami moze go być za dużo. trzeba je sparować razej ze sprzętem jaśniejszym, z twardym basem. u mnie chodzą z nuforcen i hifimanem i efekt jest wyborny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2 Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2 Słuchawki

05/03/2016

România

România

Super casti

Citind pe siteurile pentru audiofili am vazut cateva comentarii de Fidelio X2 dupa care am vazut foarte multe review-uri si m-am hotarat sa le cumpar .Dupa mine sunt cele mai bune si confortabile casti pe care le-am avut sau ascultat.Merita toti banii din privinta mea .Respect Philips !!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2 Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2 Headphones

04/11/2016

Polska

Polska

Słuchawki godne polecenia

Philips Fidelio X2 to duże, eleganckie słuchawki z przetwornikami 50mm o konstrukcji otwartej. Philips wykonał kawał dobrej roboty, aby zwrócić naszą uwagę z powrotem na swoje produkty. Zdecydował się na powielenie udanego wzoru słuchawek X1 z małymi zmianami kosmetycznymi i sporymi technicznymi. X2 mają nowe przetworniki, które wykorzystują technologię wielowarstwowej membrany. To, jak się twierdzi firma, daje bardziej precyzyjne basy i czystsze, bardziej przejrzyste tony wysokie. Muzyka brzmi przestrzennie z nastawieniem na przejrzystość i swobodę. W tle słychać wiele szczegółów. Jest bardzo dobra separacja instrumentów i wgląd od góry do dołu w odsłuchiwany utwór. Scena jest duża i wyważona, z doskonałą głębią i separacją. Prezentacja jest spójna a bas bardzo rytmiczny i punktualny, doskonale dociążony jak na konstrukcję otwartą. Potrafi zejść bardzo nisko, jednak bez eksponowania. Jest bardzo dobrze zestrojony i odnajduje się w każdym gatunku muzyki. Brawo. Średnica jest neutralna, jasna i czysta, to zakres bardziej szczegółowy, nadaje brzmieniu klarowności i nowoczesności. Wysokie tony mogłyby mieć więcej powietrza i wybrzmiewać nieco dłużej. Są jednak precyzyjne i szybkie. Słuchawki Philips Fidelio X2 są melodyjne, dynamiczne i wspaniale kontrolują muzykę. Brzmienie raczej neutralne z lekko wyeksponowanym dołem i górą, która czasami ma tendencje do sybilantów. Scena prezentowana jest bardzo dobrze - szeroko, z ładną lokalizacją źródeł pozornych, przestrzenią i głębią. Śledzenie poszczególnych muzyków, czy instrumentów nie stwarza w X2 żadnego problemu. Fidelio X2 potrafią przykuć uwagę na wiele godzin. Słuchawki prezentują się gustownie – połączenie tytanowego koloru muszli, czarnej skóry i weluru z precyzyjnie obrobionymi metalowymi elementami to zdecydowany plus Fidelio X2. Philipsowi udało się uzyskać brzmienie na wysokim pułapie, godne konkurowania z dużymi markami audio. To komfortowe słuchawki a projekt przyjemny dla ucha i oka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2 Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2 Słuchawki

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie