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  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie
  • Komfortowe i dokładne golenie

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Golarka Seria 3000XGolarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

X3003/00

4.6
| (618) Opinie | 93% poleca ten produkt
Komfortowe i dokładne golenie
Elektryczna golarka serii 3000X firmy Philips do golenia na mokro i sucho gwarantuje szybkie i dokładne golenie w przystępnej cenie. 27 samoostrzących się ostrzy, możliwość używania na mokro i na sucho oraz wysuwany trymer zapewniają łatwość obsługi i niezawodność.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

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Golarka Seria 3000X Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Golarka Seria 3000X
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

165,00 zł

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    SH30
    Wymienne głowice golące

    77,00 zł

165,00 zł

165,00 zł

Z technologią SkinProtect

Komfortowe i dokładne golenie

  • Ostrza PowerCut

  • Golenie na mokro i na sucho

  • Antykorozyjny system golenia

  • Głowice 4D Flex

Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

27 samoostrzących się ostrzy ścina każdy włos tuż przy skórze, zapewniając gładkie golenie za każdym razem. Nasze samoostrzące się ostrza zachowują jakość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania przez dwa lata.

Możliwość używania na mokro i na sucho, przy umywalce lub pod prysznicem

Możliwość używania na mokro i na sucho, przy umywalce lub pod prysznicem

Wybierz wygodne golenie na sucho lub połącz z ulubioną pianką lub żelem, aby wykonać odświeżające golenie na mokro, nawet pod prysznicem.

Głowice 4D Flex dopasowują się do kształtu twarzy, zapewniając wygodne golenie

Głowice 4D Flex dopasowują się do kształtu twarzy, zapewniając wygodne golenie

Głowice golące wychylają się w czterech kierunkach, aby zagwarantować równomierne golenie i chronić Twoją skórę przed zacięciami i skaleczeniami.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

618

Opinie

93%

poleca ten produkt

01/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Lux

Dobra maszynka. Pojechałem po ostrza do innej, a w cenie ostrzy kupiła tą. Dla mnie się podoba. Gładko i szybko goli.

Zalety

Cena do jakości golenia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

08/01/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jedna z lepszych golarek jakie kolwiek używałem Zbiera zarost równo i nie ciągnie Za zarost

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

28/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jak narazie golarka sprawuję się bez zarzutu. Spełnia swoją rolę.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 