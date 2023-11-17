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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Nasadka z podświetleniem LED
Technologia PowerCyclone 8
Do 60 min (Eco) / 15 min (Turbo)(2)
2 ustaw., 2 akcesoria i uchwyt ścienny
Dzięki połączeniu technologii PowerCyclone 8 i cyfrowego silnika PowerBlade odkurzacz generuje dużą prędkość przepływu powietrza (do 820 l/min(3)), co oznacza dużą energooszczędność. Rezultat? Dokładne zbieranie kurzu i brudu przy dłuższym czasie pracy zwłaszcza na twardych podłogach.
Dzięki nasadce z podświetleniem LED, która wychwytuje do 99% kurzu i brudu przy najwyższym ustawieniu(4) odkurzanie jest łatwe i skuteczne. Nasadka oświetla drobne cząsteczki kurzu, świecąc pod odpowiednim kątem, dzięki czemu doskonale wiesz, gdzie musisz posprzątać. Nasadka została zaprojektowana tak, aby przesuwać się bardzo blisko ścian i krawędzi, wychwytując uporczywe cząsteczki brudu. W całym domu nie pozostanie najmniejszy ślad kurzu.
Sprzątanie w szafkach, narożnikach lub na wysokości — odkurzacz Philips z serii 3000 da sobie z tym radę. Można go przekształcić w odkurzacz ręczny, co ułatwia jego przenoszenie. Długa szczelinówka pomaga dotrzeć do wąskich przestrzeni. Narzędzie wielofunkcyjne 2w1 łatwo przełącza się między miękką szczotką do odkurzania delikatnych powierzchni a szeroką szczelinówką do czyszczenia trudno dostępnych narożników.
4.4
z 5
19
Opinie
88%
poleca ten produkt
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Część promocji
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Zalety
Простий в догляді, гарно прибирає
Wady
Немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Część promocji
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Zalety
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Wady
Немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Zalety
Досить довгий час роботи, потужний
Wady
Не виявила
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
¹ W trybie Eco, dla odkurzacza ręcznego.
² W trybie Turbo, dla odkurzacza ręcznego.
(3) W trybie Turbo
(4) Na twardych podłogach w trybie Turbo
(5) W trybie Normal, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne
(6) Wielkość cząstek >0,5 μm
(7) Na twardych podłogach z suchą nasadką
(8) W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne