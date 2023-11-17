ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii

Seria 3000Bezprzewodowy odkurzacz 3000

XC3031/01

4.4
| (19) Opinie | 88% poleca ten produkt
Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
Z bezprzewodowym odkurzaczem 3000 firmy Philips wystarczy jedno sprzątanie, aby dokładnie wyczyścić podłogi. Nasadka z diodami LED pozwala uwidocznić ukryty kurz i brud, który następnie jest skutecznie usuwany dzięki technologii PowerCyclone 8. Aż 60 minut pracy na jednym ładowaniu¹ ułatwia sprzątanie domu.
Poznaj wszystkie korzyści

Aż 60 min pracy na jednym ładowaniu¹ i nasadka z diodami LED

Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii

  • Nasadka z podświetleniem LED

  • Technologia PowerCyclone 8

  • Do 60 min (Eco) / 15 min (Turbo)(2)

  • 2 ustaw., 2 akcesoria i uchwyt ścienny

PowerCyclone 8: duża moc ssania przy minimalnym zużyciu baterii(8)

PowerCyclone 8: duża moc ssania przy minimalnym zużyciu baterii(8)

Dzięki połączeniu technologii PowerCyclone 8 i cyfrowego silnika PowerBlade odkurzacz generuje dużą prędkość przepływu powietrza (do 820 l/min(3)), co oznacza dużą energooszczędność. Rezultat? Dokładne zbieranie kurzu i brudu przy dłuższym czasie pracy zwłaszcza na twardych podłogach.

Nasadka z podświetleniem LED wychwytująca kurz

Nasadka z podświetleniem LED wychwytująca kurz

Dzięki nasadce z podświetleniem LED, która wychwytuje do 99% kurzu i brudu przy najwyższym ustawieniu(4) odkurzanie jest łatwe i skuteczne. Nasadka oświetla drobne cząsteczki kurzu, świecąc pod odpowiednim kątem, dzięki czemu doskonale wiesz, gdzie musisz posprzątać. Nasadka została zaprojektowana tak, aby przesuwać się bardzo blisko ścian i krawędzi, wychwytując uporczywe cząsteczki brudu. W całym domu nie pozostanie najmniejszy ślad kurzu.

Łatwe sprzątanie dzięki trybowi ręcznemu i akcesoriom

Łatwe sprzątanie dzięki trybowi ręcznemu i akcesoriom

Sprzątanie w szafkach, narożnikach lub na wysokości — odkurzacz Philips z serii 3000 da sobie z tym radę. Można go przekształcić w odkurzacz ręczny, co ułatwia jego przenoszenie. Długa szczelinówka pomaga dotrzeć do wąskich przestrzeni. Narzędzie wielofunkcyjne 2w1 łatwo przełącza się między miękką szczotką do odkurzania delikatnych powierzchni a szeroką szczelinówką do czyszczenia trudno dostępnych narożników.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

19

Opinie

88%

poleca ten produkt

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Zalety

Простий в догляді, гарно прибирає

Wady

Немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Zalety

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Wady

Немає

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Zalety

Досить довгий час роботи, потужний

Wady

Не виявила

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. ¹ W trybie Eco, dla odkurzacza ręcznego.

  2. ² W trybie Turbo, dla odkurzacza ręcznego.

  3. (3) W trybie Turbo

  4. (4) Na twardych podłogach w trybie Turbo

  5. (5) W trybie Normal, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne

  6. (6) Wielkość cząstek >0,5 μm

  7. (7) Na twardych podłogach z suchą nasadką

  8. (8) W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne