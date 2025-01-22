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Wszystkie serie

  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
  • Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²

Seria Aqua 7000Bezprzewodowy odkurzacz Aqua 7000

XC7055/01

4.7
| (44) Opinie | 93% poleca ten produkt

1 Nagroda

Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²
Dzięki technologii PowerCyclone 12 odkurzacz Aqua 7000 firmy Philips zapewnia maksymalne zbieranie kurzu przy minimalnym zużyciu baterii⁴, pozwalając posprzątać cały dom na jednym ładowaniu⁶. Łatwo podłączany moduł Aqua usuwa aż 99% bakterii⁵.
Poznaj wszystkie korzyści

Maksymalne zbieranie kurzu przy minimalnym zużyciu baterii³

Usuwa więcej kurzu i brudu niż inne odkurzacze pionowe²

  • Inteligentna nasadka PrecisionPower Smart

  • 25.2 V, do 80 min pracy¹

  • Dołączany moduł Aqua

  • Zawiera 4 akcesoria

  • Akcesoria ręczne, 4 nasadki z LED-ami

PowerCyclone 12: maksymalna moc ssania i najdłuższy czas pracy (7)

PowerCyclone 12: maksymalna moc ssania i najdłuższy czas pracy (7)

Technologia PowerCyclone 12 i silnik cyfrowy PowerBlade pozwalają generować dużą prędkość przepływu powietrza (do 1080 l/min (4)), a jednocześnie oszczędzać energię. Technologia PowerCyclone 12 jest inspirowana inżynierią lotniczą i umożliwi niezwykle dokładne usuwanie kurzu i brudu. Oznacza to skuteczne czyszczenie wszystkich podłóg bez rozładowującej się baterii.

Nasadka TriActive Smart z diodami LED rozpoznaje rodzaj podłogi

Nasadka TriActive Smart z diodami LED rozpoznaje rodzaj podłogi

Nasadkę TriActive Smart z podświetleniem LED o potrójnym działaniu zaprojektowano, aby usuwała do 99,9%(5) kurzu i brudu jednym pociągnięciem na różnych podłogach. Automatyczne ustawienie dostosowuje moc ssania w zależności od rodzaju podłogi i pozwala ustawić jasność diod LED, dzięki czemu widać nawet najmniejsze drobinki kurzu. Można również wybrać jeden z 3 trybów szybkości i w pełni go kontrolować. Nasadka doskonale czyści przy samej krawędzi i w narożnikach.

Wszechstronność dzięki ręcznym akcesoriom do usuwania sierści i diodami LED

Wszechstronność dzięki ręcznym akcesoriom do usuwania sierści i diodami LED

Z łatwością docieraj do wszystkich miejsc, konfigurując odkurzacz zgodnie ze swoimi potrzebami. Bez wysiłku przekręć drążek i przymocuj jedno z akcesoriów z diodą LED. Dzięki temu podczas sprzątania dostrzeżesz nawet najmniejsze drobinki kurzu. Nasadka do usuwania sierści zwierząt pomaga pozbyć się cienkich i długich włosów, z łatwością usuwając je z takich powierzchni, jak sofa czy legowisko. Długa szczelinówka pomaga dotrzeć do wąskich przestrzeni. Narzędzie wielofunkcyjne 2 w 1 łatwo przełącza się między miękką szczotką do odkurzania delikatnych powierzchni a szeroką szczelinówką.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

44

Opinie

93%

poleca ten produkt

3

22/01/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek splnil má očekávání

Vysavač mě nadchnul výdrží baterie, sacím výkonem (i v ECO režimu), příslušenstvím a vlastně i cenou oproti konkurenci. Je maličko těžší, ale to mně nevadí. S chlupy si poradí bez problému na ECO režim a to jsme s předchozím Dysonem V8 motorhead vysávali na turbo a nevysál tolik, a to nemluvím, že byl hned vybitý. Nástavec na sedačku taky super, sedačka je hezky vysátá a “učesaná”. Velmi oceňuji světýlko, vidíte výsledek. Vysypávání zásobníku není tak jednoduché, ale upřímně ani po 3 vysátích celého bytu to nebylo nutné. Další plus je jeho tichost, slyším hlasitěji vysavač od sousedů než ten náš. Vytírání je spíše setření a chce to přemýšlen, abyste vzali každý roh a nejprve jste vysáli, ale to jsem dle recenzí čekala a vytírání nebylo prioritou, spíše bonusem. Přece jen frekvence vytírání u nás vážně nejí na denním pořádku. Celkově jsem s vysavačem velmi spokojená, uvidíme jak s baterkou a sacím výkonem po pár letech.

Zalety

Baterie, sací výkon, příslušenství, hlasitost

Wady

Vytírání

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

27/02/2024

Česká republika

Česká republika

Super sací výkon, ohromující osvětlení!!

Vysavač je super, podlahy vysaje do posledního detailu, koberce taky, jedním tahem, možnost nastavení sacího výkonu. Koberce vysaje a načechrá. Osvětlení při vysávaní je super, neunikne vám jediné smítko, to je fakt pecka! Možnost mopování je fajn, ale určitě ne tak funkční, jako když to vymopujete manuálně. Ale na takové 1-2x týdně vytření to stačí, ale rohy to úplně nevezme a hlavně jdete za vysavačem a děláte za ním stopy :D..ale jak říkám, lepší než nic. Zbylá výbava je taky super, vše se dá nacvaknout přímo pod nádržku na nečistoty, nebo na prodlužovací tyč. Chválím kartáč na pohovku a matrace, rychlé řešení drobků a chlupů, když máte děti nebo domácího mazlíčka. Dále je super úzká tyč, která skvěle vysaje všechny škvírky, např. mezi topením, lišty, za lednicí atd. Mínusy jsou, že vysavač je celkem těžký a hlavně, že nestojí, to mi vadilo, když jsem uprostřed vysávání musela vysavač vypnout a udělat něco jiného, musela jsem ho položit na zem. Dá se pouze nacvaknout do stojánku, který si namontujete na zeď, takže jste limitováni místem. Jinak nabíjení je rychlejší, cca 4-5h. Vysát zvládne s přehlem byt o vel. 100m2, ale s vysáváním a mopováním dohromady zvládne max polovinu. Další fajn věc je displej, který vám ukazuje množství baterie, je přehledný a lehce ovladatelný. ZA MĚ SUPER, URČITĚ DOPORUČUJI!

Zalety

sací výkon, osvětlení, posbírá veškeré smítka na jeden tah!

Wady

S mopováním krátká výdrž baterie, nestojí sám, je poměrně těžký

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

26/02/2026

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

Som veľmi spokojná.Má dobrý ťah ,veľa nástavcov.Aj vnučka častejšie vysáva.

Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet

Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet

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Przypisy

  1. ¹ W trybie Eco, dla odkurzacza ręcznego

  2. ⁵ Testowano dla bakterii Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), w konfiguracji odkurzania i aktywnego mycia na poziomie intensywnym, przy użyciu wody.

  3. 6 W przypadku domu o powierzchni 135 m2 z twardymi podłogami

  4. 8 Na twardych podłogach w trybie turbo.

  5. ⁹ Dla odkurzacza ręcznego

  6. (6) Tylko jako urządzenie ręczne

  7. (7) W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne

  8. (8) W przypadku domu o powierzchni 360 m2 i twardych podłóg w trybie Eco

  9. (9) Wielkość cząstek >0,5 μm.