Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Inteligentna nasadka PrecisionPower Smart
25.2 V, do 80 min pracy¹
Dołączany moduł Aqua
Zawiera 4 akcesoria
Akcesoria ręczne, 4 nasadki z LED-ami
Technologia PowerCyclone 12 i silnik cyfrowy PowerBlade pozwalają generować dużą prędkość przepływu powietrza (do 1080 l/min (4)), a jednocześnie oszczędzać energię. Technologia PowerCyclone 12 jest inspirowana inżynierią lotniczą i umożliwi niezwykle dokładne usuwanie kurzu i brudu. Oznacza to skuteczne czyszczenie wszystkich podłóg bez rozładowującej się baterii.
Nasadkę TriActive Smart z podświetleniem LED o potrójnym działaniu zaprojektowano, aby usuwała do 99,9%(5) kurzu i brudu jednym pociągnięciem na różnych podłogach. Automatyczne ustawienie dostosowuje moc ssania w zależności od rodzaju podłogi i pozwala ustawić jasność diod LED, dzięki czemu widać nawet najmniejsze drobinki kurzu. Można również wybrać jeden z 3 trybów szybkości i w pełni go kontrolować. Nasadka doskonale czyści przy samej krawędzi i w narożnikach.
Z łatwością docieraj do wszystkich miejsc, konfigurując odkurzacz zgodnie ze swoimi potrzebami. Bez wysiłku przekręć drążek i przymocuj jedno z akcesoriów z diodą LED. Dzięki temu podczas sprzątania dostrzeżesz nawet najmniejsze drobinki kurzu. Nasadka do usuwania sierści zwierząt pomaga pozbyć się cienkich i długich włosów, z łatwością usuwając je z takich powierzchni, jak sofa czy legowisko. Długa szczelinówka pomaga dotrzeć do wąskich przestrzeni. Narzędzie wielofunkcyjne 2 w 1 łatwo przełącza się między miękką szczotką do odkurzania delikatnych powierzchni a szeroką szczelinówką.
Nagrody
4.7
z 5
44
Opinie
93%
poleca ten produkt
Proch123
22/01/2025
Česká republika
Výrobek splnil má očekávání
Vysavač mě nadchnul výdrží baterie, sacím výkonem (i v ECO režimu), příslušenstvím a vlastně i cenou oproti konkurenci. Je maličko těžší, ale to mně nevadí. S chlupy si poradí bez problému na ECO režim a to jsme s předchozím Dysonem V8 motorhead vysávali na turbo a nevysál tolik, a to nemluvím, že byl hned vybitý. Nástavec na sedačku taky super, sedačka je hezky vysátá a “učesaná”. Velmi oceňuji světýlko, vidíte výsledek. Vysypávání zásobníku není tak jednoduché, ale upřímně ani po 3 vysátích celého bytu to nebylo nutné. Další plus je jeho tichost, slyším hlasitěji vysavač od sousedů než ten náš. Vytírání je spíše setření a chce to přemýšlen, abyste vzali každý roh a nejprve jste vysáli, ale to jsem dle recenzí čekala a vytírání nebylo prioritou, spíše bonusem. Přece jen frekvence vytírání u nás vážně nejí na denním pořádku. Celkově jsem s vysavačem velmi spokojená, uvidíme jak s baterkou a sacím výkonem po pár letech.
Zalety
Baterie, sací výkon, příslušenství, hlasitost
Wady
Vytírání
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
PeťkaM
27/02/2024
Česká republika
Super sací výkon, ohromující osvětlení!!
Vysavač je super, podlahy vysaje do posledního detailu, koberce taky, jedním tahem, možnost nastavení sacího výkonu. Koberce vysaje a načechrá. Osvětlení při vysávaní je super, neunikne vám jediné smítko, to je fakt pecka! Možnost mopování je fajn, ale určitě ne tak funkční, jako když to vymopujete manuálně. Ale na takové 1-2x týdně vytření to stačí, ale rohy to úplně nevezme a hlavně jdete za vysavačem a děláte za ním stopy :D..ale jak říkám, lepší než nic. Zbylá výbava je taky super, vše se dá nacvaknout přímo pod nádržku na nečistoty, nebo na prodlužovací tyč. Chválím kartáč na pohovku a matrace, rychlé řešení drobků a chlupů, když máte děti nebo domácího mazlíčka. Dále je super úzká tyč, která skvěle vysaje všechny škvírky, např. mezi topením, lišty, za lednicí atd. Mínusy jsou, že vysavač je celkem těžký a hlavně, že nestojí, to mi vadilo, když jsem uprostřed vysávání musela vysavač vypnout a udělat něco jiného, musela jsem ho položit na zem. Dá se pouze nacvaknout do stojánku, který si namontujete na zeď, takže jste limitováni místem. Jinak nabíjení je rychlejší, cca 4-5h. Vysát zvládne s přehlem byt o vel. 100m2, ale s vysáváním a mopováním dohromady zvládne max polovinu. Další fajn věc je displej, který vám ukazuje množství baterie, je přehledný a lehce ovladatelný. ZA MĚ SUPER, URČITĚ DOPORUČUJI!
Zalety
sací výkon, osvětlení, posbírá veškeré smítka na jeden tah!
Wady
S mopováním krátká výdrž baterie, nestojí sám, je poměrně těžký
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
Milka63
26/02/2026
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Som veľmi spokojná.Má dobrý ťah ,veľa nástavcov.Aj vnučka častejšie vysáva.
Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet
Przegląd ten został wykonany dla Series 7000 XC7055/01 Bezdrôtový vysávač Pet
¹ W trybie Eco, dla odkurzacza ręcznego
⁵ Testowano dla bakterii Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), w konfiguracji odkurzania i aktywnego mycia na poziomie intensywnym, przy użyciu wody.
6 W przypadku domu o powierzchni 135 m2 z twardymi podłogami
8 Na twardych podłogach w trybie turbo.
⁹ Dla odkurzacza ręcznego
(6) Tylko jako urządzenie ręczne
(7) W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne
(8) W przypadku domu o powierzchni 360 m2 i twardych podłóg w trybie Eco
(9) Wielkość cząstek >0,5 μm.