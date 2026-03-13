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Seria Aqua 7000 Bezprzewodowy odkurzacz Aqua 7000
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XC7055/01
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XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
Important Information Cordless Vacuum Cleaner XC7053 XC7055 XC7057
Wszystko (5)
Kiedy wyczyścić/wymienić ściereczki z mikrofibry
Jak obsługiwać menu mojego odkurzacza bezprzewodowego Philips 7000/8000
Jak długo należy ładować odkurzacz bezprzewodowy Philips?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny odkurzacza Philips?
Jak wymienić akumulator bezprzewodowego odkurzacza Philips
ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY VC7000 I VC8000ZAMIENNIK RURY W KOLORZE CIEMNOSZARYM
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000/VC 8000SZCZELINÓWKA
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000/VC 8000NARZĘDZIE KOMBINOWANE
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000Cylinder PowerCyclone w kolorze brzoskwiniowym
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000/VC 8000ŁADOWARKA CRP1013
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000/VC 8000Zbiornik na wodę
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000Wiadro w kolorze koralowym
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000/VC 8000Uchwyt ścienny w kolorze czarnym
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000/VC 8000Nasadka w kolorze grafitowym
Odkurzacz bezprzewodowy VC 7000/VC 8000Obudowa szczotki w kolorze grafitowym
Odkurzacz bezprzewodowy serii Aqua 7000 i 8000Zamienny filtr
Akumulator i ładowarkaAkumulator litowo-jonowy 25,2 V
Odkurzacz bezprzewod. serii 6000 i 7000Wkładki z mikrofibry
Bezp. odkurzacz serii 6000, 7000 i 8000Wymienny filtr
Odkurzacz bezprzewod. 6000, 7000 i 8000Mini turboszczotka
Odkurzacz bezprz. serii Aqua 7000/8000Kompletny zestaw do czyszczenia wnętrz
Płyn do mycia podłóg Philips AquaTrioOdpowiedni do wszystkich rodzajów twardych podłóg
Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrioAkumulator litowo-jonowy 25,2 V
NASADKA DO NAPEŁNIANIA ASSY AQUA plus
DOZOWNIK WODY Z 18 OTWORAMI
Odkurzacz bezprzewodowy Philips wydaje nietypowe dźwięki
Dlaczego diody LED nie świecą się na bezprzewodowym odkurzaczu Philips 7000 lub 8000?
Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 7000 wyświetla kod błędu
Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 7000 firmy Philips ma niską mocą ssania
Bezprzewodowy odkurzacz firmy Philips nie włącza się
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