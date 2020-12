Do wyboru 2 wymienne nasadki umożliwiające uzyskanie pożądanego efektu

Przymocuj odpowiednią nasadkę do uchwytu, aby zmienić urządzenie w golarkę do twarzy lub do ciała. Zdejmij nasadkę po zakończeniu golenia. Aby dokładnie ogolić twarz, wybierz zwykłą golarkę. Z kolei jeśli chcesz ogolić całe ciało, wybierz golarkę do ciała. Jedno narzędzie, wiele możliwości.