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Produkcja zakończona

MinicellsBateria

ZA10BX30/00

Najlepsza technologia cynkowo-powietrzna do aparatów słuchowych

Zapewnia długotrwałe działanie osobistych aparatów słuchowych

Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsza technologia cynkowo-powietrzna do aparatów słuchowych

  • 1,4 V

  • Cynkowo-powietrzna

Niezawodna, długotrwała wydajność

W produkcji wykorzystywana jest doskonała technologia, aby zagwarantować niezawodną i długotrwałą wydajność.

Technologia cynkowo-powietrzna doskonale nadaje się do aparatów słuchowych

Technologia cynkowo-powietrzna do zasilania aparatów słuchowych.

Kolory ułatwiają rozpoznawanie rozmiarów baterii

Aby ułatwić rozpoznawanie najpopularniejszych rozmiarów baterii, stosujemy oznaczenia kolorystyczne zgodne ze standardami branżowymi.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie