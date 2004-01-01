Wyszukiwane terminy
W zależności od modelu trymery do przycinania włosów w nosie firmy Philips mogą być także dostarczane z nasadkami grzebieniowymi do brwi i modelowania.
Nasadki do przycinania są dostępne w następujących długościach i kształtach:
Nasadki do brwi
Nasadka do brwi S = długość pozostałych włosków 3 mm lub 0,12″
Nasadka do brwi L = długość pozostałych włosków 5 mm lub 0,19″
Wsuń nasadkę do brwi na głowicę przycinającą (ilustracja 1). Upewnij się, że nasadka wsuwa się w rowki po obu stronach głowicy.
Nasadki do modelowania
Nasadka do modelowania M = długość pozostałych włosków 3 mm lub 0,12″
Nasadka do modelowania L = długość pozostałych włosków 5 mm lub 0,19″
Wsuń nasadkę do modelowania na przednią część głowicy i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie (ilustracja 2).
