W zależności od modelu trymery do przycinania włosów w nosie firmy Philips mogą być także dostarczane z nasadkami grzebieniowymi do brwi i modelowania.

Nasadki do przycinania są dostępne w następujących długościach i kształtach:

Nasadki do brwi

Nasadka do brwi S = długość pozostałych włosków 3 mm lub 0,12″

Nasadka do brwi L = długość pozostałych włosków 5 mm lub 0,19″

Wsuń nasadkę do brwi na głowicę przycinającą (ilustracja 1). Upewnij się, że nasadka wsuwa się w rowki po obu stronach głowicy.

Nasadki do modelowania

Nasadka do modelowania M = długość pozostałych włosków 3 mm lub 0,12″

Nasadka do modelowania L = długość pozostałych włosków 5 mm lub 0,19″

Wsuń nasadkę do modelowania na przednią część głowicy i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie (ilustracja 2).