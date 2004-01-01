Wyszukiwane terminy

PL
EN
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Pomoc Philips

    Jak założyć/zdjąć nasadkę w golarce Philips?

    Opublikowano dnia 23 lutego 2023 r.
    Do golarek, maszynek do strzyżenia włosów i trymerów do brody Philips może być dołączonych wiele różnych nasadek. Tutaj dowiesz się, jak wymienić nasadki oraz jak z nich korzystać.

     
    Element tnący jest podstawową częścią golarki Philips. Ma krótkie, ostre krawędzie i zapewnia szybkie i dokładne przycinanie.

    Aby zdjąć element tnący z korpusu golarki, sprawdź, czy na korpusie urządzenia znajduje się przycisk zwalniający. Jeśli tak, naciśnij przycisk, aby odłączyć element. 

    Jeśli golarka nie jest wyposażona w przycisk zwalniający, włóż palec pod ząbki elementu tnącego i pociągnij w górę, aby go odłączyć. Aby ponownie założyć element tnący, pamiętaj o jego prawidłowym ustawieniu i włóż jego dolną część do korpusu golarki. Następnie powoli popchnij część z zębami do przodu, aż usłyszysz kliknięcie. Nie należy wciskać nasadki na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

    Jeśli masz kłopot z jej założeniem, sprawdź, czy wewnątrz golarki nie utknął obcy obiekt, i spróbuj wyczyścić urządzenie, używając do tego celu małej szczotki lub patyczka kosmetycznego.
    Nasadka do przycinania do golarki Philips
    Niektóre elementy tnące mają z boku długie nóżki. Aby zdjąć nasadki tego typu, złap je z obu stron i pociągając za nie, odłącz od urządzenia. Aby ponownie je założyć, wciśnij je z powrotem do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. 
    Element tnący z nóżkami do golarki Philips
    Aby zdjąć nasadkę grzebieniową z elementu tnącego, ostrożnie wypchnij jej tylną część z urządzenia, a następnie zsuń ją z elementu tnącego. Nie naciskaj i nie ciągnij zębów. Aby zamocować dowolny typ nasadki na element tnący, prawidłowo ustaw i nasuń przednią część nasadki na zęby elementu tnącego. Następnie dociśnij tylną lub środkową część osłony palcami lub dłonią.

    Obejrzyj film poniżej, aby dowiedzieć się więcej o najnowszym trymerze do brody Philips Prestige z wbudowanymi i nakładanymi nasadkami do przycinania. Należy pamiętać, że funkcje golarki mogą różnić się w zależności od modelu.
    Nakładana nasadka do przycinania do golarki Philips
    Play Pause
    Podobnie jak w przypadku nakładanej nasadki wsuń przednią część nasadki na zęby elementu tnącego. Dociśnij występ u podstawy nasadki w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Po zamocowaniu nasadki można ustawić żądaną długość przycinania. Każda liczba na pokrętle oznacza długość pozostałych włosków w milimetrach po przycięciu brody lub włosów.

    Aby zdjąć nasadkę z elementu tnącego, ostrożnie popchnij podstawę nasadki z urządzenia, a następnie zsuń ją z elementu tnącego.
    Regulowane nasadki do przycinania do golarki Philips
    Nasadki do przycinania można założyć na element tnący golarki Philips. Można ich używać do strzyżenia włosów na głowie lub przycinania brody do wybranej długości.
     
    Zdejmowanie nasadek do przycinania jest łatwe. Wystarczy pociągnąć je i odłączyć od korpusu golarki. Aby założyć nasadkę do przycinania, delikatnie przesuń ją w dół po górnej części elementu tnącego, tak aby nóżki znalazły się w otworach z boku urządzenia.
     
    Nasadka do przycinania z nóżkami do golarki Philips
    W maszynkach do strzyżenia włosów dla dzieci firmy Philips nasadkę do przycinania wymienia się w inny sposób. Odciągnij nasadkę od urządzenia z jednej strony, aż całkowicie się odłączy. 

    Aby założyć nasadkę, upewnij się, że strona z pożądaną długością włosów jest skierowana w górę. Rozpocznij od dopasowania jednej strony nasadki do korpusu maszynki do strzyżenia. Następnie załóż także drugą stronę i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. 
     
    Nasadki do przycinania do maszynek Philips do strzyżenia włosów dla dzieci
    Niektóre golarki Philips są wyposażone w siateczkę golącą, która może być używana do wygodnej depilacji ciała.  Przed użyciem produktu Philips z siateczką golącą należy wzrokowo sprawdzić urządzenie, aby upewnić się, że siateczka goląca jest nadal nienaruszona.

    Aby zdjąć siateczkę golącą, zdejmij ją z głowicy golącej. Upewnij się, że trzymasz siateczkę golącą za krawędzie, ponieważ jej środkowa część jest bardzo ostra. Aby ponownie założyć siateczkę golącą, zatrzaśnij ją na głowicy golącej, aż usłyszysz kliknięcie. 

    Bezpiecznie przechowuj urządzenie i zabezpiecz siateczkę przed naciskiem z zewnątrz lub uderzeniami, nakładając nasadkę grzebieniową, aby zminimalizować zużycie folii. Uszkodzoną siateczkę należy natychmiast wymienić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub lokalnego centrum obsługi klienta.  
    Siateczka goląca do golarki Philips
    Golarki Philips są wyposażone w specjalną nasadkę do przycinania, która została stworzona z myślą o użytkowaniu na różnych obszarach ciała. Aby zdjąć nasadkę, ostrożnie zsuń jej tylną część z urządzenia, a następnie odłącz ją od elementu golącego lub przesuń ją w górę.

    Aby przymocować tę nasadkę, zatrzaśnij ją na siateczce golącej.

    Należy pamiętać, że nasadki mogą się różnić w zależności od modelu trymera lub maszynki do strzyżenia włosów, którego używasz. W celu uzyskania szczegółowych informacji sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj się z nami. 
    Nasadki do przycinania do golarki Philips do ciała
    Nasadkę trymera obrotowego do włosów w nosie, w którą są wyposażone niektóre golarki Philips Multigroom, można również łatwo zdjąć i założyć.
    • Aby zdjąć nasadkę trymera do włosów w nosie, umieść palec z tyłu nasadki i wypchnij ją w górę z uchwytu. Trymery lub nasadki z logo wysuwania wskazują miejsce, w którym należy nacisnąć, aby zdjąć nasadkę.
    • Aby założyć nasadkę trymera do przycinania włosów w nosie, włóż występ nasadki do otworu prowadzącego z przodu i dociśnij tylną część nasadki do produktu (usłyszysz „kliknięcie”).
    Trymery do przycinania włosów w nosie firmy Philips są wyposażone w trymer do przycinania włosów w nosie, a czasami także w głowicę do modelowania, którą można łatwo zdjąć i założyć.
    • Aby zdjąć trymer do włosów w nosie lub głowicę do modelowania, mocno chwyć uchwyt urządzenia, przytrzymaj nasadkę i obróć ją w lewo, aż oznaczenia trójkątne „^” na uchwycie i głowicy zostaną wyrównane. Następnie po prostu zdejmij nasadkę.
    • Aby założyć trymer do przycinania włosów w nosie lub głowicę przycinającą, umieść ją na uchwycie, wyrównując oba trójkątne oznaczenia „^”. Następnie obróć w prawo, aż oznaczenie trójkątne „^” i linia „|” na korpusie i nasadce znajdą się w jednej linii, a nasadka zostanie przytwierdzona do urządzenia.
    Trymery do nosa Philips

    W zależności od modelu trymery do przycinania włosów w nosie firmy Philips mogą być także dostarczane z nasadkami grzebieniowymi do brwi i modelowania.
    Nasadki do przycinania są dostępne w następujących długościach i kształtach:

    Nasadki do brwi
    Nasadka do brwi S = długość pozostałych włosków 3 mm lub 0,12″
    Nasadka do brwi L = długość pozostałych włosków 5 mm lub 0,19″

    Wsuń nasadkę do brwi na głowicę przycinającą (ilustracja 1). Upewnij się, że nasadka wsuwa się w rowki po obu stronach głowicy.

    Nasadki do modelowania
    Nasadka do modelowania M = długość pozostałych włosków 3 mm lub 0,12″
    Nasadka do modelowania L = długość pozostałych włosków 5 mm lub 0,19″

    Wsuń nasadkę do modelowania na przednią część głowicy i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie (ilustracja 2).

    Nasadki do przycinania brwi i modelowania Philips
    Inne przydatne łącza

    Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Szukasz czegoś innego?

    Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

    Strona główna pomocy technicznej

    O nas

    Sklep online — Pomoc
    Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
    Status zamówienia
    Kontakt
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.