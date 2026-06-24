Urządzenie do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips Avent nie gotuje (prawidłowo) na parze

Urządzenie nie będzie działać, jeśli jego części nie zostaną poprawnie zamontowane na jednostce głównej. Przed rozpoczęciem gotowania na parze należy prawidłowo złożyć wszystkie części:

Obróć pokrywkę zbiornika wody w prawo i zawsze sprawdź, czy znajdującą się na niej ikonę strzałki wyrównano z ikoną blokady na zbiorniku wody. Dociśnij dzbanek, aby mocno zablokować go na jednostce głównej, co spowoduje włączenie funkcji gotowania na parze.

Przed rozpoczęciem kolejnego cyklu gotowania na parze odczekaj 10 minut od skończenia poprzedniego, aż urządzenie ostygnie, i usuń ze zbiornika pozostałości wody.