Pomoc Philips
Urządzenie do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips Avent nie gotuje (prawidłowo) na parze
Funkcja pary może nie działać (prawidłowo) z kilku powodów. Służymy pomocą. Wystarczy wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem samodzielnie.
Przełącznik bezpieczeństwa mógł ulec uszkodzeniu, jeśli funkcja pary nadal nie działa. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
- Do zbiornika nie wlano wystarczającej ilości wody.
- Jeśli w zbiorniku wody nagromadził się kamień, usuń go zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Po jednym cyklu gotowania na parze urządzenie musi stygnąć przez około 10 minut, zanim będzie można uruchomić nowy cykl.
- Dzbanek nie znajduje się w prawidłowej pozycji (do gotowania na parze).
Urządzenie nie będzie działać, jeśli jego części nie zostaną poprawnie zamontowane na jednostce głównej. Przed rozpoczęciem gotowania na parze należy prawidłowo złożyć wszystkie części:
- Obróć pokrywkę zbiornika wody w prawo i zawsze sprawdź, czy znajdującą się na niej ikonę strzałki wyrównano z ikoną blokady na zbiorniku wody.
- Dociśnij dzbanek, aby mocno zablokować go na jednostce głównej, co spowoduje włączenie funkcji gotowania na parze.
Przed rozpoczęciem kolejnego cyklu gotowania na parze odczekaj 10 minut od skończenia poprzedniego, aż urządzenie ostygnie, i usuń ze zbiornika pozostałości wody.
- Wlej wodę do zbiornika.
- Usuń kamień ze zbiornika wody, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Sprawdź otwór wylotowy w zbiorniku wody, otwór wlotowy pary w pokrywce dzbanka oraz drogę ujścia pary i upewnij się, że nic ich nie blokuje.
Para będzie wydobywać się z urządzenia, jeśli części złożono nieprawidłowo lub jeśli otwór wlotowy pary w pokrywce dzbanka jest zablokowany.
- Upewnij się, że pokrywkę zbiornika wody i pokrywkę dzbanka prawidłowo zamknięto.
- Umieść prawidłowo dzbanek na jednostce głównej.
- Wyczyść otwór wlotowy pary w pokrywce dzbanka.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF883/01R1 , SCF885/01 , SCF875/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›