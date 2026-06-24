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Urządzenie do przygotowywania jedzenia dla dzieci Philips Avent nie gotuje (prawidłowo) na parze

Funkcja pary może nie działać (prawidłowo) z kilku powodów. Służymy pomocą. Wystarczy wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem samodzielnie.

Przełącznik bezpieczeństwa mógł ulec uszkodzeniu, jeśli funkcja pary nadal nie działa. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF883/01R1 , SCF885/01 , SCF875/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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