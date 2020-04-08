ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Termometr do kąpieli Avent nie pokazuje odczytów.

Termometr do kąpieli Philips Avent ułatwia życie. Jeśli odczyt nie jest wyświetlany, być może nadszedł czas na wymianę baterii.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCH550/20 .

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia