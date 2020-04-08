Pomoc Philips
Termometr do kąpieli Avent nie pokazuje odczytów.
Termometr do kąpieli Philips Avent ułatwia życie. Jeśli odczyt nie jest wyświetlany, być może nadszedł czas na wymianę baterii.
- Naciśnij mocno, aby wyjąć jednostkę pomiarową z gumowej obudowy (rys. 1)
- Upewnij się, że na jednostce pomiarowej nie ma kropelek wody, osusz ją ręcznikiem papierowym.
- Wykręć 4 śruby za pomocą małego śrubokrętu i zdejmij osłonę obudowy baterii (rys. 2)
- Ostrożnie wyjmij rozładowane baterie i włóż nowe (dwie baterie pastylkowe LR44).
- Wkręć śruby z powrotem w obudowę baterii, aby ją zamknąć.
- Włóż jednostkę pomiarową z powrotem do gumowej obudowy.
Uwaga: należy używać wyłącznie zalecanych baterii i upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo złożone przed użyciem.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCH550/20 .