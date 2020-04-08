Pomoc Philips Termometr do kąpieli Avent nie pokazuje odczytów.

Termometr do kąpieli Philips Avent ułatwia życie. Jeśli odczyt nie jest wyświetlany, być może nadszedł czas na wymianę baterii.

Instrukcje krok po kroku Naciśnij mocno, aby wyjąć jednostkę pomiarową z gumowej obudowy (rys. 1) Upewnij się, że na jednostce pomiarowej nie ma kropelek wody, osusz ją ręcznikiem papierowym. Wykręć 4 śruby za pomocą małego śrubokrętu i zdejmij osłonę obudowy baterii (rys. 2) Ostrożnie wyjmij rozładowane baterie i włóż nowe (dwie baterie pastylkowe LR44). Wkręć śruby z powrotem w obudowę baterii, aby ją zamknąć. Włóż jednostkę pomiarową z powrotem do gumowej obudowy. Uwaga: należy używać wyłącznie zalecanych baterii i upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo złożone przed użyciem.