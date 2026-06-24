Pomoc Philips Elektroniczny termometr Philips Avent wyświetla kropkę

Kropka na wyświetlaczu termometru Philips Avent informuje, że poziom naładowania baterii jest niski. Pamiętaj, aby wymienić baterię, gdy tylko pojawi się ten symbol, aby zapewnić dokładność działania termometru. Dowiedz się, jak samodzielnie wymienić baterię.

Bateria termometru marki Philips Avent jest niemal całkowicie rozładowana Wymień baterię, gdy tylko wskaźnik baterii zaświeci się, aby zapewnić dokładność działania termometru. W celu wymiany baterii wykonaj następujące czynności: Delikatnie ściśnij bok nasadki, aby ją zdjąć Ostrożnie wyjmij baterię z szufladki. Uwaga: nie wysuwaj szufladki na baterię (A) o więcej niż 1 cm, ponieważ czujnik może się wyłamać. Trzeba ją trochę wysunąć, aby dotrzeć do baterii. Włóż nową baterię. Załóż nasadkę z powrotem na termometr. UWAGA: baterie zawierają niebezpieczne materiały. Upewnij się, że zużyte baterie są utylizowane we właściwy sposób.