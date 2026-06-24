ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Elektroniczny termometr Philips Avent wyświetla kropkę

Kropka na wyświetlaczu termometru Philips Avent informuje, że poziom naładowania baterii jest niski. Pamiętaj, aby wymienić baterię, gdy tylko pojawi się ten symbol, aby zapewnić dokładność działania termometru. Dowiedz się, jak samodzielnie wymienić baterię.

Avent Thermometer battery indicator

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCH400/00 , SCH400/30 .

Często zadawane pytania

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia