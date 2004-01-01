Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, abyśmy mogli uzyskać pomoc dotyczącą urządzenia zastępczego. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.
Jeśli Twoja szczoteczka do zębów nie ładuje się, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.
Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Ładowarki do wszystkich szczoteczek Sonicare są różne i nie są zgodne z innymi modelami Sonicare. Zalecamy ładować szczoteczkę do zębów, korzystając z dołączonej do zestawu oryginalnej ładowarki.
Uwaga: Jeśli znajdujesz się w Chinach i kupiłeś(-aś) szczoteczkę do zębów przed 1 września 2024 r., zadzwoń pod numer 4008 800 008, aby uzyskać pomoc.
Czy szczoteczka nie ładuje się, gdy jest podłączona do zasilania? Twoje gniazdko elektryczne może nie działać. Spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego, aby ją naładować.
Sprawdź, czy zasilacz lub przewód zasilający nie są uszkodzone. Jeśli zauważysz, że zasilacz lub przewód zasilający są uszkodzone, natychmiast przestań ich używać. Kup produkt zastępczy w naszym sklepie internetowym.
Uwaga: Jeśli znajdujesz się w Chinach i kupiłeś(-aś) szczoteczkę do zębów przed 1 września 2024 r., zadzwoń pod numer 4008 800 008, aby uzyskać pomoc.
W przypadku korzystania z podstawki, maty lub szklanki ładującej upewnij się, że szczoteczka do zębów jest umieszczona centralnie na ładowarce. Szczoteczka wyda dwa krótkie sygnały dźwiękowe lub zaświeci się wskaźnik akumulatora, potwierdzając prawidłowe umieszczenie szczoteczki na ładowarce.
Dopilnuj, aby ładowarka nie była umieszczona na metalowej powierzchni lub w pobliżu innych ładowarek, ponieważ może to spowodować zakłócenia podczas ładowania.
Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, szczoteczka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany szczoteczki do zębów.