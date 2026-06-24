Pomoc Philips Jak ponownie połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare (tylko dla systemów Android)?

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, która rozwiązuje problem z systemem operacyjnym występujący w niektórych telefonach z systemem Android, który uniemożliwia nawiązanie połączenia.

Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i ponownie połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare.

Krok pierwszy Otwórz aplikację Sonicare i połącz się ze szczoteczką do zębów. Powinien pojawić się poniższy ekran:

Krok drugi Zostanie wyświetlony ekran Pomoc z połączeniem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (jak pokazano poniżej).



Wykonaj następujące czynności w Ustawieniach lub na Pasku stanu urządzenia przenośnego:



1. Wyłącz Wi-Fi.



2. Włącz i wyłącz tryb samolotowy.



3. Sieć Wi-Fi i tryb samolotowy muszą być wyłączone, a funkcja Bluetooth włączona.



Wróć do aplikacji, naciśnij przycisk trybu na szczoteczce do zębów i kliknijprzycisk „Aktualizuj” poniżej, aby nawiązać połączenie i rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego. Krok trzeci Wyświetlony zostanie ekran podobny do poniższego (w zależności od modelu rączki szczoteczki do zębów).



Kliknij przycisk Aktualizuj.

Krok czwarty Zostanie wyświetlony ekran Aktualizacja mojej rączki, na którym wyświetlona zostanie informacja o aktualizacji oprogramowania sprzętowego.



Uwaga! Nie zbliżaj rączki do ładowarki i pozostań w pobliżu podczas aktualizacji. Krok piąty Zostanie wyświetlone powiadomienie o zakończeniu aktualizacji. Możesz teraz nacisnąć przycisk Kontynuuj i korzystać z aplikacji.

Czy nadal masz problemy z połączeniem? Jeśli nadal występują problemy z ponownym połączeniem szczoteczki Philips Sonicare z aplikacją Sonicare w urządzeniu z systemem Android, odwiedź naszą stronę naprawy lub wymiany lub stronę internetową Philips.