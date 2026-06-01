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Nie mogę skonfigurować posiadanych urządzeń ani aplikacji Philips AVENT Baby Monitor+

Jeśli nie możesz skonfigurować elektronicznej niani Philips Avent Connected i aplikacji Philips AVENT Baby Monitor+, skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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