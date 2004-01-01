Pomoc Philips

Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips

Nowi użytkownicy golarek Philips lub po wymianie głowic golących powinni pamiętać, że skóra potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do (nowych) głowic golących. Oznacza to, że na początku użytkowania skóra może być nieznacznie podrażniona. Przyzwyczajenie się do golarki Philips nie powinno zająć więcej niż 2–3 tygodnie. Możesz także używać kremu/balsamu z aloesem, delikatnego kremu nawilżającego lub bezalkoholowego płynu po goleniu, aby zminimalizować podrażnienia skóry po goleniu. Poczekaj, aż skóra przyzwyczai się do golarki i pozwól jej odpocząć między sesjami golenia.



Poniższe wskazówki pozwolą uzyskać najlepsze efekty podczas korzystania z golarki Philips oraz uniknąć dyskomfortu i podrażnień.