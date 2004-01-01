Wyszukiwane terminy

PL
EN
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Pomoc Philips

    Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips

    Opublikowano dnia 05 marca 2025 r.

    Nowi użytkownicy golarek Philips lub po wymianie głowic golących powinni pamiętać, że skóra potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do (nowych) głowic golących. Oznacza to, że na początku użytkowania skóra może być nieznacznie podrażniona. Przyzwyczajenie się do golarki Philips nie powinno zająć więcej niż 2–3 tygodnie. Możesz także używać kremu/balsamu z aloesem, delikatnego kremu nawilżającego lub bezalkoholowego płynu po goleniu, aby zminimalizować podrażnienia skóry po goleniu. Poczekaj, aż skóra przyzwyczai się do golarki i pozwól jej odpocząć między sesjami golenia.

    Poniższe wskazówki pozwolą uzyskać najlepsze efekty podczas korzystania z golarki Philips oraz uniknąć dyskomfortu i podrażnień.

    • Przed użyciem golarki Philips upewnij się, że skóra jest czysta.  
    • Element golący powinien całkowicie przylegać do skóry.  
    • Delikatnie dociśnij element golący i powoli przesuwaj go po skórze, wykonując okrężne ruchy.  
    • Delikatnie przytnij długie lub trudne do usunięcia włosy.  
    • Poczekaj, aż skóra przyzwyczai się do golarki, i pozwól skórze odpocząć między sesjami golenia.
    • Podczas czyszczenia głowic golących, nożyka i osłonki należy pamiętać, że wszystkie te elementy są ze sobą spasowane. Przypadkowe pomieszanie nożyków i osłonek może spowodować, że urządzenie odzyska optymalną skuteczność dopiero po kilku tygodniach.
    Inne przydatne łącza

    Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Kontaktujesz się z Philips

    Jak możemy Ci pomóc ?

    Szukasz czegoś innego?

    Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

    Strona główna pomocy technicznej

    O nas

    Sklep online — Pomoc
    Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
    Status zamówienia
    Kontakt
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.