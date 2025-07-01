Pomoc Philips Mój gość nie widzi filmu w aplikacji Philips Avent Baby Monitor+

Jeśli gość nie może wyświetlić filmu w aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem:

Możliwe, że gość nie zarejestrował jeszcze konta użytkownika w aplikacji Philips. Zachęć gościa do pobrania aplikacji Philips Avent Baby Monitor+ i zarejestrowania konta. Wyślij zaproszenie do gościa po zarejestrowaniu konta.

Być może zaproszony użytkownik mieszka na innym kontynencie. Upewnij się, że użytkownik gość wybrał ten sam kraj co Ty podczas rejestracji konta użytkownika.