ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Mój gość nie widzi filmu w aplikacji Philips Avent Baby Monitor+

Jeśli gość nie może wyświetlić filmu w aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem: 

  • Możliwe, że gość nie zarejestrował jeszcze konta użytkownika w aplikacji Philips. Zachęć gościa do pobrania aplikacji Philips Avent Baby Monitor+ i zarejestrowania konta. Wyślij zaproszenie do gościa po zarejestrowaniu konta.
  • Być może zaproszony użytkownik mieszka na innym kontynencie. Upewnij się, że użytkownik gość wybrał ten sam kraj co Ty podczas rejestracji konta użytkownika.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD643/26 , SCD973/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia