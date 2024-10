W tej chwili, choć ryzyko dla bezpieczeństwa konsumentów jest niskie, prosimy o:​ Natychmiast przestań używać odkurzacza i odłącz go od ładowania.​

Rozładuj akumulator, włączając produkt, umieszczając go na ziemi i pozwalając mu działać nieprzerwanie, aż przestanie działać.

Odłącz akumulator i włóż go do plastikowej torby.

Przechowuj go w suchym miejscu.​

Zutylizuj stary akumulator bezpiecznie i odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi i/lub krajowymi wytycznymi. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować.​ Versuni – Autoryzowany Licencjobiorca marki Philips dla sprzętu gospodarstwa domowego.