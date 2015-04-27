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      Profesjonalny telewizor LED

      28HFL3010T/12

      Niesamowita funkcjonalność dla Twoich gości

      Ten energooszczędny telewizor LED jest wyposażony we wszystkie funkcje, jakie powinien mieć telewizor hotelowy. Zapewnij swoim gościom możliwość kupowania materiałów premium, udostępnij im strony z informacjami hotelowymi i skorzystaj z najnowszej technologii zdalnego sterowania umożliwiającej bezproblemową instalację i kontrolę.

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      Profesjonalny telewizor LED
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      Profesjonalny telewizor LED

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      Niesamowita funkcjonalność dla Twoich gości

      dzięki inteligentnym stronom z informacjami hotelowymi

      • 71 cm (28") EasySuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C
      Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

      Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

      MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

      SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację

      SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację

      SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

      SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi

      SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi

      SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

      Protokół Serial Xpress Protocol Easy do systemów interaktywnych

      Protokół Serial Xpress Protocol Easy do systemów interaktywnych

      Dzięki protokołowi Serial Xpress Protocol Easy telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i przystawek telewizyjnych wszystkich głównych dostawców systemów interaktywnych.

      Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

      Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

      Pełne tryby: hotel, opieka medyczna, więzienie

      Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wyśrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych , które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.

      Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala dostosować parametry odsłuchu

      Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek w celu jeszcze mocniejszego przeżywania muzyki w dowolnym momencie.

      Zgodność z systemami wzywania pomocy umożliwia wykorzystanie w sektorze opieki zdrowotnej

      Zgodność z systemami wzywania pomocy sprawia, że telewizor firmy Philips dla placówek medycznych to wysoce zintegrowane narzędzie, które nie tylko oferuje użytkownikom (pacjentom) liczne możliwości z zakresu rozrywki, ale też zapewnia dogodny dostęp do pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.

      Zegar ekranowy dla optymalnej wygody gości

      Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.

      Funkcja lokalnej blokady sterowania zapobiega nieupoważnionemu użytkowaniu

      Administrator może włączyć lub wyłączyć lokalną blokadę sterowania, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą przycisków sterujących, odciążając obsługę hotelową.

      Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

      Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

      Niskie zużycie energii

      Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Format obrazu
        16:9
        Przekątna ekranu (cale)
        28  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        70  cm
        Wyświetlacz
        Telewizor LED HD
        Rozdzielczość panelu
        1366 x 768p
        Jasność
        310  cd/m²
        Funkcje poprawy obrazu
        • Pixel Plus HD
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        Kąt widzenia
        178º (poz.) / 178º (pion.)

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/C
        Odtwarzanie video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Telewizja analogowa
        PAL

      • Właściwości

        Łatwość użytkowania
        • Styl obrazu
        • Styl dźwięku
        • Format obrazu
        Usługi cyfrowe
        • Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni
        • Now&Next
        • MHEG
        • Telegazeta
        • HbbTV
        Lokalne sterowanie
        Wyłącznik (z boku)

      • Przyjazne funkcje

        Tryb hotelowy
        • Blokada menu
        • Blokada menu instalacji
        • Ograniczenie głośności
        • Lokalna blokada sterowania
        Tryb więzienia
        • Tryb wysokiego bezpieczeństwa
        • Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        • Wyłącznik czasowy
        • Budzik
        • Budzenie kanałem telewizyjnym
        • Dźwięki budzenia
        Kontrola uruchamiania
        • Kanał
        • Funkcja
        • Format obrazu
        • Głośność
        System antykradzieżowy
        • Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
        • Blokada Kensington
        Regulacja mocy
        • Automatyczne włączanie
        • Energooszczędne/szybkie uruchamianie
        Własna marka
        • SmartInfo
        • Logo powitalne
        • Komunikat powitalny
        • Dostosowywany pulpit (HTML)
        Zegar
        • Zegar w trybie gotowości
        • Świecący w ciemności przycisk pilota
        • Zegar ekranowy
        • Opcjonalny zegar zewnętrzny
        SmartInfo
        • Przeglądarka HTML5
        • Interaktywne szablony
        • Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów
        Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        • Instant Initial Cloning
        • Poprzez USB/fale radiowe
        CMND&Control
        • Edytor kanałów offline
        • Edytor ustawień offline
        • Zdalne zarządzenie poprzez fale radiowe
        • CMND&Create
        Kontrola
        • Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
        • Serial Xpress Protocol
        Interaktywny system DRM
        VSecure
        Generowanie dochodów
        MyChoice
        Pilot
        • Możliwość zastosowania opaski kablowej
        • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
        • Blokada klapy komory baterii pilota
        Kanały
        Lista łączona

      • Funkcje szpitalne

        Kontrola
        • Uniwersalny pilot
        • Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych
        • Zgodny z systemami wzywania pomocy
        Udogodnienia
        • Wyjście słuchawkowe
        • Wyciszanie niezależnego głośnika głównego
        Bezpieczeństwo
        • Podwójna izolacja, klasa II
        • Niepalny

      • Multimedia

        Obsługa odtwarzania wideo
        • Formaty: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Kontenery: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Obsługiwane formaty audio
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
        Obsługiwane formaty napisów
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Obsługiwane formaty obrazów
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB
        do 1920 x 1080p przy 60 Hz
        Połączenia multimedialne
        USB

      • Audio

        Moc
        10 (2 x 5)  W
        Głośniki
        • 2.0
        • Skierowane w dół
        Parametry dźwięku
        • AVL
        • Funkcja Incredible Surround
        • Dynamiczny bas
        • Dolby MS10

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        220–240 V AC, 50–60 Hz
        Temperatura otoczenia
        od 0°C do 40°C
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,3 W
        Klasa energetyczna
        A+
        Etykieta energetyczna UE
        18  W
        Funkcje oszczędzania energii
        Tryb Eco
        Roczne zużycie energii
        26  kWh

      • Akcesoria

        W zestawie
        • Pilot zdalnego sterowania 22AV1409A/12
        • Podstawa na biurko
        • 2 baterie AAA
        • Broszura gwarancyjna
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
        • Przewód zasilający
        Opcjonalne
        • Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00
        • Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12
        • Instalacja RC 22AV9573A

      • Gniazda boczne

        Gniazdo Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Wyjście słuchawkowe
        Gniazdo minijack
        USB1
        USB 2.0

      • Gniazda tylne

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Komponentowe
        YPbPr + cinch L/P
        Wejście audio-wideo
        CVBS dzielone z YPbPr
        Wejście DVI audio
        Gniazdo minijack
        Zdalne sterowanie
        RJ-48
        Antena
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Cyfrowe wyjście audio
        Optyczne
        Wejście VGA
        15-pinowe D-sub

      • Funkcje dotyczące połączeń

        RJ48
        • Wejście/wyjście IR
        • Interfejs Serial Xpress
        EasyLink HDMI CEC
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        • Tryb gotowości
        • Czujnik sygnału pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        HDMI
        • ARC (we wszystkich gniazdach)
        • DVI (we wszystkich gniazdach)
        Scart
        Włączanie przez przewód Scart

      • Design

        Kolor
        Czarny

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        635  mm
        Wysokość urządzenia
        393  mm
        Głębokość urządzenia
        62/74  mm
        Waga produktu
        4,5  kg
        Szerokość urządzenia (z podstawą)
        635  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        438  mm
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        190  mm
        Waga produktu (z podstawą)
        5.1  kg
        Zgodny uchwyt ścienny
        • M4
        • 100 x 100 mm

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Baterie do pilota
      • Pilot
      • Broszura gwarancyjna
      • Przewód zasilający
      • Podstawa na biurko
      Badge-D2C

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      • Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.
      • Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

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