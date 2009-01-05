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    • Monitor do publicznych prezentacji o wysokiej rozdzielczości Monitor do publicznych prezentacji o wysokiej rozdzielczości Monitor do publicznych prezentacji o wysokiej rozdzielczości

      monitor plazmowy

      BDH4251V/00

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      Monitor do publicznych prezentacji o wysokiej rozdzielczości

      Nowoczesny, ekonomiczny monitor plazmowy zaprojektowany specjalnie z myślą o masowych prezentacjach w pomieszczeniach. Wysokiej klasy układ usuwający przeplot, zaawansowane przetwarzanie cyfrowego sygnału wideo i najnowsze technologie plazmowe gwarantują optymalną jakość przekazu.

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      Monitor do publicznych prezentacji o wysokiej rozdzielczości

      Monitor plazmowy 42" XGA

      • 42 cale
      • XGA
      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.

      Wysoka jasność (1500 cd/m²) i kontrast (15000:1)

      Wysokie współczynniki jasności i kontrastu są niezwykle przydatne w miejscach publicznie dostępnych, gdzie poziom oświetlenia jest zmienny i często niemożliwy do kontrolowania.

      Funkcja dostosowania przeplotu do ruchu zapewnia bardzo ostre obrazy

      Ten inteligentny algorytm usuwania przeplotu potrafi wykryć rodzaj źródła wideo (jak zdjęcie, ruchomy obraz, czy film) i automatycznie zoptymalizować proces usuwania przeplotu odpowiednio do trybu przestrzennego, czasowego i filmowego. Pozwala to uzyskiwać zawsze ostre i stabilne obrazy.

      Monitor jest zdalnie sterowany poprzez sieć

      Sterowanie poprzez sieć umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie monitorem i regulowanie jego ustawień, korzystając z protokołu RS232.

      Pętla VGA umożliwiająca połączenie łańcuchowe z innymi monitorami

      W przypadku gdy ten sam sygnał ma być wyświetlany na więcej niż jednym ekranie, pętla VGA umożliwia ekonomiczne rozwiązanie, które polega na tym, że sygnał wejściowy VGA jest wzmacniany i udostępniany na złączu wyjścia VGA, do którego można podłączyć następny monitor.

      Ukryte i blokowane przyciski sterujące

      Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania, a także przyciski sterujące, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.

      Zaawansowana funkcja zapobiegająca wypalaniu obrazów na stałe

      Monitor został wyposażony w funkcję zwaną „przesunięciem piksela”. Gdy aktywowany jest mechanizm ochronny, obraz zostaje automatycznie przesunięty w celu uniknięcia wypalenia obrazów na stałe. Następnie włączane jest usuwanie wypalenia. W zależności od modelu polega to na wypełnieniu na pewien czas całego panelu tylko białym sygnałem lub na odwróceniu obrazu, aby uzyskać ten sam rezultat.

      Długi czas eksploatacji panelu — ponad 60 000 godzin

      Zastosowania w miejscach publicznych często wymagają nieprzerwanego działania 24 godziny na dobę. Nawet po 60 tys. godzin działania poziom jasności monitora będzie wynosił co najmniej 50% wartości początkowej.

      Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne

      Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        107  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        42  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        1024 x 768
        Jasność
        1500  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda kolorów
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        15000:1
        Kąt widzenia (poziomy)
        >160  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        >160  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • 3D MA bez przeplotu
        • Funkcja Picture by Picture
        • Podgląd PiP (obraz w obrazie)
        • Skanowanie progresywne
        • Automatyczna korekcja odcienia tła
        • Funkcje poprawy koloru
        • Redukcja szumów
        Częstotliwość odświeżania pionowego
        50–85 Hz
        Typ ekranu
        Wyświetlacz plazmowy XGA

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        • Audio L/R x1
        • Złącze głośników zewnętrznych
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • Wejście VGA D-Sub 15HD
        • Wyjście VGA D-Sub 15HD
        Wejście audio-wideo
        • Komponentowe (YPbPr) x1
        • Audio (L/R) dla składowych YPbPr x1
        • Kompozytowe (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        • S-Video x1
        • Scart 2x
        • HDMI x1
        Wyjście AV
        • Kompozytowe (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        Inne połączenia
        Wyjście S/PDIF (koncentryczne)
        Wejście audio dla PC
        Audio L/P (RCA 2x)

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pionowa
        • Pozioma
        Funkcje ochrony ekranu
        Przesunięcie piksela, odwrócenie obrazu, niska jasność
        Wygoda użytkownika
        Menu wyświetlane na ekranie (OSD)
        Certyfikaty
        • Oznaczenie CE
        • RoHS
        Sterowanie przez sieć
        RS232
        Ustawienia formatu ekranu
        • 4:3
        • Powiększenie napisów dialogowych
        • Bardzo szeroki
        • Panoramiczny
        • Powiększenie 14:9
        • Powiększenie 16:9

      • Dźwięk

        Moc wyjściowa (RMS)
        2 x 10 W
        System dźwięku
        • Mono
        • Stereo

      • Moc

        Źródło zasilania
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy (tryb włączenia)
        320 W (typowo)
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 1 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Czas eksploatacji dla 50% jasności
        60000  godziny
        Głębokość pudełka
        330  mm
        Wysokość pudełka
        790  mm
        Szerokość pudełka
        1260  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        716  mm
        Wysokość z podstawą (w calach)
        28.19  cali
        Szerokość urządzenia
        1039  mm
        Waga produktu
        30,4  kg
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        280  mm
        Wysokość urządzenia
        628  mm
        Głębokość urządzenia
        88  mm
        Głębokość z podstawą (w calach)
        11.02  cali
        Szerokość urządzenia (w calach)
        49,9  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        24.72  cali
        Głębokość urządzenia (w calach)
        3,46  cali
        Głębokość pudełka (w calach)
        13.0  cali
        Wysokość pudełka (w calach)
        31.1  cali
        Szerokość pudełka (w calach)
        49.6  cali
        Waga produktu (funty)
        67,02  lb
        Waga wraz z opakowaniem
        37,85  kg
        Waga wraz z opakowaniem (funty)
        83,44

      • Dane techniczne

        Zakres temperatur eksploatacji
        0-40  °C
        Zakres wilgotności względnej
        20%–80%

      • Tuner/Odbiór/Transmisja

        Odtwarzanie wideo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Podstawa na biurko
        • Przewód VGA
        • Pilot
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Baterie do pilota
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        Akcesoria opcjonalne
        • Głośniki BAH4251S1
        • Wspornik nasufitowy BM04111 i BM01111
        • Nieruchomy wspornik naścienny BM02111
        • Ruch. wspornik ścienny BM04111/BM02212

      • Różne

        Osłona
        Metaliczny antracyt

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • przewód zasilający
      • Baterie do pilota zdalnego sterowania
      • Pilot zdalnego sterowania
      • Podstawa na biurko
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Przewód VGA
      Badge-D2C

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