Pozostała zawartość opakowania
- przewód zasilający
- Baterie do pilota zdalnego sterowania
- Pilot zdalnego sterowania
- Podstawa na biurko
- Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Przewód VGA
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BDH4251V/00
Monitor do publicznych prezentacji o wysokiej rozdzielczości
Nowoczesny, ekonomiczny monitor plazmowy zaprojektowany specjalnie z myślą o masowych prezentacjach w pomieszczeniach. Wysokiej klasy układ usuwający przeplot, zaawansowane przetwarzanie cyfrowego sygnału wideo i najnowsze technologie plazmowe gwarantują optymalną jakość przekazu.Zobacz wszystkie korzyści
Niestety ten produkt nie jest już dostępny
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
monitor plazmowy
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Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.
Wysokie współczynniki jasności i kontrastu są niezwykle przydatne w miejscach publicznie dostępnych, gdzie poziom oświetlenia jest zmienny i często niemożliwy do kontrolowania.
Ten inteligentny algorytm usuwania przeplotu potrafi wykryć rodzaj źródła wideo (jak zdjęcie, ruchomy obraz, czy film) i automatycznie zoptymalizować proces usuwania przeplotu odpowiednio do trybu przestrzennego, czasowego i filmowego. Pozwala to uzyskiwać zawsze ostre i stabilne obrazy.
Sterowanie poprzez sieć umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie monitorem i regulowanie jego ustawień, korzystając z protokołu RS232.
W przypadku gdy ten sam sygnał ma być wyświetlany na więcej niż jednym ekranie, pętla VGA umożliwia ekonomiczne rozwiązanie, które polega na tym, że sygnał wejściowy VGA jest wzmacniany i udostępniany na złączu wyjścia VGA, do którego można podłączyć następny monitor.
Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania, a także przyciski sterujące, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.
Monitor został wyposażony w funkcję zwaną „przesunięciem piksela”. Gdy aktywowany jest mechanizm ochronny, obraz zostaje automatycznie przesunięty w celu uniknięcia wypalenia obrazów na stałe. Następnie włączane jest usuwanie wypalenia. W zależności od modelu polega to na wypełnieniu na pewien czas całego panelu tylko białym sygnałem lub na odwróceniu obrazu, aby uzyskać ten sam rezultat.
Zastosowania w miejscach publicznych często wymagają nieprzerwanego działania 24 godziny na dobę. Nawet po 60 tys. godzin działania poziom jasności monitora będzie wynosił co najmniej 50% wartości początkowej.
Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Dane techniczne
Tuner/Odbiór/Transmisja
Akcesoria
Różne
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