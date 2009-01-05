Pętla VGA umożliwiająca połączenie łańcuchowe z innymi monitorami

W przypadku gdy ten sam sygnał ma być wyświetlany na więcej niż jednym ekranie, pętla VGA umożliwia ekonomiczne rozwiązanie, które polega na tym, że sygnał wejściowy VGA jest wzmacniany i udostępniany na złączu wyjścia VGA, do którego można podłączyć następny monitor.