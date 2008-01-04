Innowacyjny monitor do publicznych prezentacji w pomieszczeniach
Ten niedrogi monitor LCD 107 cm (42"), pracujący i sterowany poprzez sieci, może również pełnić funkcję pojedynczego monitora w miejscu publicznym. We wszystkich zastosowaniach model ten oferuje rozmaite funkcje, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom publicznym i firmowym.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
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Innowacyjny monitor do publicznych prezentacji w pomieszczeniach
z gniazdem SmartCard
107 cm (42")
Multimedialny
HD Ready
Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie
Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.
Funkcja oszczędności energii SmartPower
Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.
Rozdzielczość WXGA 1366 x 768 to ostrzejszy obraz
Format panoramiczny panelu LCD o rozdzielczości XGA umożliwia wyświetlanie 1366 x 768 pikseli. W trybie WXGA monitory mogą pracować bez przeplotu, dzięki czemu jakość obrazu jest lepsza, a kolory są wiernie odwzorowane.
Funkcja SmartControl umożliwia wybór różnych ustawień startowych
W otoczeniu sieciowym chcesz mieć kontrolę nad ustawieniami startowymi wszystkich wyświetlaczy uruchamiającymi się po podłączeniu do zasilania lub po przerwie w dostawie zasilania. Funkcja SmartControl sterowana za pomocą poleceń RS232 pozwala na wybranie czterech różnych ustawień startowych: stanu zasilania, źródła sygnału, poziomu głośności oraz formatu obrazu. Wyświetlacz może zapamiętać ostatnio wybrany stan. Można również wybrać stałe ustawienie w przypadku ponownego podłączenia zasilania.
Ukryte i blokowane przyciski sterujące
Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania, a także przyciski sterujące, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.
Zintegrowane gniazdo SmartCard Xpress zapewniające możliwość rozszerzenia
SmartCard Xpress to gniazdo rozszerzeń, które zapewnia większą funkcjonalność wyświetlacza. Karty opracowane przez firmę Philips i/lub inne firmy stworzono, aby poszerzyć możliwości połączeń z wyświetlaczem za pomocą gniazda, eliminując konieczność wykorzystania urządzeń zewnętrznych.
Zdalne zarządzanie i konfiguracja za pośrednictwem portu RS232
Funkcja zdalnego zarządzania umożliwia sterowanie monitorami i konfigurację ich ustawień przy użyciu protokołu RS232. Dzięki wykorzystaniu poleceń CEC możesz mieć przez cały czas pełną kontrolę nad wszystkimi monitorami należącymi do sieci.
Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
Umożliwia skopiowanie wszystkich ustawień menu z jednego wyświetlacza do innych. Funkcja ta gwarantuje jednolitość ustawień na różnych wyświetlaczach i znacznie skraca czas instalacji. Działa całkowicie bezprzewodowo.
Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne
Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cm)
107
cm
Przekątna ekranu (cale)
42
cali
Format obrazu
16:9
Typ panelu LCD
1366 x 768 pikseli
Polaryzator przeciwodblaskowy
Optymalna rozdzielczość
1360 x 768 przy 60 Hz
Jasność
500
cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 mln kolorów
Dynamiczny kontrast ekranu
3000:1
Czas reakcji (standardowy)
5
ms
Kąt widzenia (poziomy)
178
stopni
Kąt widzenia (pionowy)
178
stopni
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
3D MA bez przeplotu
Skanowanie progresywne
Dynamiczna poprawa kontrastu
Częstotliwość odświeżania pionowego
56–75 Hz
Typ ekranu
LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
Łączność WiFi
PC
Wejście audio PC 3,5 mm x1
RS232 D-Sub9
Wejście VGA D-Sub 15HD
Wejście audio-wideo
HDMI x2
Komponentowe (YPbPr) 2x
Audio (L/R) dla składowych YPbPr 2x
Kompozytowe (CVBS) x1
Audio (L/R) x1
S-Video x1
Inne połączenia
Wyjście S/PDIF (koncentryczne)
Funkcje dotyczące połączeń
Gniazdo rozszerzeń SmartCard
Złącze głośników zewnętrznych
Udogodnienia
Podgląd PiP (obraz w obrazie)
CVBS PIP na głównym VGA
Certyfikaty
Oznaczenie CE
UL/cUL
CCC
RoHS
GOST
SEMKO
Sterowanie przez sieć
RS232
Mocowanie zgodne ze standardem VESA
400 x 200 mm
Ustawienia formatu ekranu
4:3
Panoramiczny
Powiększenie napisów dialogowych
Bardzo szeroki
Powiększenie 14:9
Powiększenie 16:9
Dźwięk
Wbudowane głośniki
2
Moc wyjściowa (RMS)
2 x 10 W
Funkcje poprawy dźwięku
Smart Sound
System dźwięku
Stereo
Mono
Moc
Zasilanie sieciowe
90–264 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy (tryb włączenia)
186 W (typowo)
Pobór mocy w trybie gotowości
<3,5 W
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Formaty komputerowe
640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
Formaty wideo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 60 Hz
Wymiary
Głębokość pudełka
34.1
mm
Wysokość pudełka
74.8
mm
Szerokość pudełka
117
mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)
663
mm
Wysokość z podstawą (w calach)
26.1
cali
Szerokość urządzenia
1022
mm
Waga produktu
21,0
kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)
250
mm
Wysokość urządzenia
615
mm
Głębokość urządzenia
129
mm
Głębokość z podstawą (w calach)
9.8
cali
Szerokość urządzenia (w calach)
40,2
cali
Wysokość urządzenia (w calach)
24.2
cali
Głębokość urządzenia (w calach)
5,1
cali
Głębokość pudełka (w calach)
13.4
cali
Wysokość pudełka (w calach)
29.4
cali
Szerokość pudełka (w calach)
46.1
cali
Waga produktu (funty)
46,30
lb
Waga wraz z opakowaniem
21,8
kg
Waga wraz z opakowaniem (funty)
48,06
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
100 000 (bez CCFL 50 000) godz.
Dane techniczne
Zakres temperatur eksploatacji
0–40
°C
Zakres wilgotności względnej
5-90%
Tuner/Odbiór/Transmisja
Odtwarzanie wideo
NTSC
PAL
SECAM
Akcesoria
Akcesoria w zestawie
Podstawa na biurko
Przewód zasilający sieciowy
Przewód VGA
Pilot
Baterie do pilota
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód adaptacyjny HDMI-DVI
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
Akcesoria opcjonalne
SmartLoader 22AV1135
Różne
Osłona
srebrny
Gwarancja
Europa/Ameryka Północna: 3 lata, Daleki Wschód/Bliski Wschód/Afryka: 1 rok