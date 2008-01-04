Ukryte i blokowane przyciski sterujące

Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania, a także przyciski sterujące, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.