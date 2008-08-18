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      Monitor LCD

      BDL4631V/00

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      Ten profesjonalny monitor LCD 46" daje kontrolę nad przekazem. Może on pracować w sieci, w trybie mozaiki obrazów lub pełnić rolę pojedynczego monitora w miejscu publicznym. Bez względu na sposób wykorzystania model ten oferuje rozmaite funkcje, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom.

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      • 46 cali
      • Multimedialny
      • Monitor HDTV
      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.

      Ekran LCD Full HD 1920x1080p

      Wyświetlacz ten wyświetla obraz z rozdzielczością zwaną Full HD. Najnowocześniejsza technologia ekranów LCD umożliwia wyświetlanie obrazu panoramicznego wysokiej rozdzielczości (1080 progresywnych linii po 1920 pikseli każda), co pozwala uzyskać najwyższą jakości obrazu z dowolnego sygnału wejściowego w formacie HD do 1080 linii. Obraz jest czysty, bez migotania, ma optymalną jasność i rewelacyjne kolory. Żywy i ostry obraz zapewnia niezapomniane wrażenia podczas oglądania.

      Obsługa w pionie

      Monitor ten można bezpiecznie i pewnie montować w pionie.

      Ukryte i blokowane przyciski sterujące

      Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania, a także przyciski sterujące, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.

      Monitor jest zdalnie sterowany poprzez sieć

      Sterowanie poprzez sieć umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie monitorem i regulowanie jego ustawień, korzystając z protokołu RS232.

      Pętla VGA umożliwia zastosowanie połączenia łańcuchowego z wieloma monitorami

      Wieloekranowe połączenie łańcuchowe efektywnie dzieli sterowanie i obraz z pojedynczego źródła pomiędzy kilka różnych monitorów znajdujących się w danej lokalizacji.

      Zaawansowana funkcja zapobiegająca efektowi poświaty obrazu

      Wyświetlanie statycznych obrazów na ekranie przez dłuższy czas może spowodować wyświetlanie „widmowego” obrazu na wyświetlaczu LCD. Taki obraz nie jest wyświetlany na ekranie na stałe, jednak należy temu zapobiegać, zwłaszcza w miejscach, gdzie obraz wyświetlany jest bez przerwy.

      Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne

      Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.

      Ulepszona funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki

      Wbudowana funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki z wielu obrazów wideo bez potrzeby korzystania z drogich urządzeń zewnętrznych. Możliwe jest uzyskanie efektu 25 wyświetlaczy poprzez podzielenie ekranu na maksymalnie 5 wyświetlaczy w poziomie oraz w pionie.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        116.8  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        46  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozmiar plamki
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optymalna rozdzielczość
        1920 x 1080 przy 60 Hz
        Jasność
        450  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        16,7 mln kolorów
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1500:1
        Czas reakcji (standardowy)
        6  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Podgląd PiP (obraz w obrazie)
        • Skanowanie progresywne
        • 3D MA bez przeplotu
        Częstotliwość odświeżania poziomego
        31,5–91,1 kHz
        Częstotliwość odświeżania pionowego
        58–85 Hz
        Typ ekranu
        Ekran LCD HD z aktywną matrycą W-UXGA

      • Łączność WiFi

        PC
        • Wejście VGA D-Sub 15HD
        • Wyjście VGA D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • Wyjście RS232 D-sub9
        • Wejście audio PC 3,5 mm x1
        Wejście audio-wideo
        • HDMI x2
        • Komponentowe (YPbPr) x1
        • Audio (L/R) dla składowych YPbPr x1
        • Kompozytowe (CVBS) x 2
        • S-Video x1
        • Audio (L/R) x2 dla CVBS i S-Video
        Wyjście AV
        • Kompozytowe (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        Funkcje dotyczące połączeń
        Złącze głośników zewnętrznych

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pionowa
        • Pozioma
        Certyfikaty
        • Oznaczenie CE
        • RoHS
        • FCC klasa A
        • UL
        Języki menu ekranowego
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • hiszpański
        • polski
        • turecki
        • rosyjski
        Sterowanie przez sieć
        RS232
        Mocowanie zgodne ze standardem VESA
        400 x 200 mm
        Odłączane głośniki
        Opcjonalne głośniki 2 x 7 W

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        90–264 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy (tryb włączenia)
        165 W (typowo)
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 5 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480; 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Wymiary

        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        705  mm
        Wysokość z podstawą (w calach)
        27.8  cali
        Szerokość urządzenia
        1122  mm
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        406  mm
        Wysokość urządzenia
        663  mm
        Głębokość urządzenia
        138  mm
        Głębokość z podstawą (w calach)
        16.0  cali
        Szerokość urządzenia (w calach)
        44,2  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        26.1  cali
        Głębokość urządzenia (w calach)
        5,4  cali
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000 (bez CCFL 60 000) godz.

      • Dane techniczne

        Zakres temperatur eksploatacji
        0-40  °C
        Zakres wilgotności względnej
        5-90%

      • Tuner/Odbiór/Transmisja

        Odtwarzanie wideo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód adaptacyjny HDMI-DVI
        • Przewód VGA
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Skrócona instrukcja obsługi
        Akcesoria opcjonalne
        • Podstawa biurkowa BM05211
        • Głośniki BAL4631S1
        • Wspornik nasufitowy BM04111 i BM01111
        • Nieruchomy wspornik naścienny BM02111
        • Ruch. wspornik ścienny BM04111/BM02212

      • Różne

        Osłona
        metaliczny antracyt
        Gwarancja
        Europa/Ameryka Północna: 3 lata

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód adaptacyjny HDMI-DVI
      • Przewód VGA
      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Przewód zasilający sieciowy
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Akcesoria opcjonalne: Podstawa biurkowa BM05211
      • Akcesoria opcjonalne: Głośniki BAL4631S1
      • Akcesoria opcjonalne: Wspornik nasufitowy BM04111 i BM01111
      • Akcesoria opcjonalne: Nieruchomy wspornik naścienny BM02111
      • Akcesoria opcjonalne: Ruch. wspornik ścienny BM04111/BM02212
      Badge-D2C

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