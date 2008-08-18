Ten profesjonalny monitor LCD 46" daje kontrolę nad przekazem. Może on pracować w sieci, w trybie mozaiki obrazów lub pełnić rolę pojedynczego monitora w miejscu publicznym. Bez względu na sposób wykorzystania model ten oferuje rozmaite funkcje, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
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Monitor LCD
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46 cali
Multimedialny
Monitor HDTV
Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie
Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.
Ekran LCD Full HD 1920x1080p
Wyświetlacz ten wyświetla obraz z rozdzielczością zwaną Full HD. Najnowocześniejsza technologia ekranów LCD umożliwia wyświetlanie obrazu panoramicznego wysokiej rozdzielczości (1080 progresywnych linii po 1920 pikseli każda), co pozwala uzyskać najwyższą jakości obrazu z dowolnego sygnału wejściowego w formacie HD do 1080 linii. Obraz jest czysty, bez migotania, ma optymalną jasność i rewelacyjne kolory. Żywy i ostry obraz zapewnia niezapomniane wrażenia podczas oglądania.
Obsługa w pionie
Monitor ten można bezpiecznie i pewnie montować w pionie.
Ukryte i blokowane przyciski sterujące
Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania, a także przyciski sterujące, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.
Monitor jest zdalnie sterowany poprzez sieć
Sterowanie poprzez sieć umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie monitorem i regulowanie jego ustawień, korzystając z protokołu RS232.
Pętla VGA umożliwia zastosowanie połączenia łańcuchowego z wieloma monitorami
Wieloekranowe połączenie łańcuchowe efektywnie dzieli sterowanie i obraz z pojedynczego źródła pomiędzy kilka różnych monitorów znajdujących się w danej lokalizacji.
Zaawansowana funkcja zapobiegająca efektowi poświaty obrazu
Wyświetlanie statycznych obrazów na ekranie przez dłuższy czas może spowodować wyświetlanie „widmowego” obrazu na wyświetlaczu LCD. Taki obraz nie jest wyświetlany na ekranie na stałe, jednak należy temu zapobiegać, zwłaszcza w miejscach, gdzie obraz wyświetlany jest bez przerwy.
Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne
Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.
Ulepszona funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki
Wbudowana funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki z wielu obrazów wideo bez potrzeby korzystania z drogich urządzeń zewnętrznych. Możliwe jest uzyskanie efektu 25 wyświetlaczy poprzez podzielenie ekranu na maksymalnie 5 wyświetlaczy w poziomie oraz w pionie.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cm)
116.8
cm
Przekątna ekranu (cale)
46
cali
Format obrazu
16:9
Rozmiar plamki
0,53025 x 0,53025 mm
Optymalna rozdzielczość
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność
450
cd/m²
Kolory wyświetlacza
16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy)
1500:1
Czas reakcji (standardowy)
6
ms
Kąt widzenia (poziomy)
178
stopni
Kąt widzenia (pionowy)
178
stopni
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
Kompensacja ruchu bez przeplotu
Podgląd PiP (obraz w obrazie)
Skanowanie progresywne
3D MA bez przeplotu
Częstotliwość odświeżania poziomego
31,5–91,1 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
58–85 Hz
Typ ekranu
Ekran LCD HD z aktywną matrycą W-UXGA
Łączność WiFi
PC
Wejście VGA D-Sub 15HD
Wyjście VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Wyjście RS232 D-sub9
Wejście audio PC 3,5 mm x1
Wejście audio-wideo
HDMI x2
Komponentowe (YPbPr) x1
Audio (L/R) dla składowych YPbPr x1
Kompozytowe (CVBS) x 2
S-Video x1
Audio (L/R) x2 dla CVBS i S-Video
Wyjście AV
Kompozytowe (CVBS) x1
Audio (L/R) x1
Funkcje dotyczące połączeń
Złącze głośników zewnętrznych
Udogodnienia
Orientacja
Pionowa
Pozioma
Certyfikaty
Oznaczenie CE
RoHS
FCC klasa A
UL
Języki menu ekranowego
angielski
francuski
niemiecki
włoski
hiszpański
polski
turecki
rosyjski
Sterowanie przez sieć
RS232
Mocowanie zgodne ze standardem VESA
400 x 200 mm
Odłączane głośniki
Opcjonalne głośniki 2 x 7 W
Moc
Zasilanie sieciowe
90–264 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy (tryb włączenia)
165 W (typowo)
Pobór mocy w trybie gotowości
< 5 W
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Formaty komputerowe
640 x 480; 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60 Hz
Formaty wideo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Wymiary
Wysokość urządzenia (z podstawą)
705
mm
Wysokość z podstawą (w calach)
27.8
cali
Szerokość urządzenia
1122
mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)
406
mm
Wysokość urządzenia
663
mm
Głębokość urządzenia
138
mm
Głębokość z podstawą (w calach)
16.0
cali
Szerokość urządzenia (w calach)
44,2
cali
Wysokość urządzenia (w calach)
26.1
cali
Głębokość urządzenia (w calach)
5,4
cali
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 (bez CCFL 60 000) godz.
Dane techniczne
Zakres temperatur eksploatacji
0-40
°C
Zakres wilgotności względnej
5-90%
Tuner/Odbiór/Transmisja
Odtwarzanie wideo
NTSC
PAL
SECAM
Akcesoria
Akcesoria w zestawie
Przewód adaptacyjny HDMI-DVI
Przewód VGA
Pilot
Baterie do pilota
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
Przewód zasilający sieciowy
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne
Podstawa biurkowa BM05211
Głośniki BAL4631S1
Wspornik nasufitowy BM04111 i BM01111
Nieruchomy wspornik naścienny BM02111
Ruch. wspornik ścienny BM04111/BM02212
Różne
Osłona
metaliczny antracyt
Gwarancja
Europa/Ameryka Północna: 3 lata
Zawartość opakowania.
Pozostała zawartość opakowania
Przewód adaptacyjny HDMI-DVI
Przewód VGA
Pilot
Baterie do pilota
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
Przewód zasilający sieciowy
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne: Podstawa biurkowa BM05211
Akcesoria opcjonalne: Głośniki BAL4631S1
Akcesoria opcjonalne: Wspornik nasufitowy BM04111 i BM01111