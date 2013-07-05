Zaprezentuj publiczności najistotniejsze informacje lub przekaz marketingowy w doskonałej wyrazistości. Dzięki interaktywnemu ekranowi dotykowemu możesz również sprawić, aby klient zaangażował się znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
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Signage Solutions
Monitor wielodotykowy
łącznie
recurring payment
Większa interakcja z publicznością
dzięki monitorowi LED 140 cm (55") z ekranem dotykowym
55"
Podświetlenie krawędziowe LED
Full HD
Funkcja oszczędności energii SmartPower
Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.
Ekran LCD Full HD 1920x1080p
Wyświetlacz ten wyświetla obraz z rozdzielczością zwaną Full HD. Najnowocześniejsza technologia ekranów LCD umożliwia wyświetlanie obrazu panoramicznego wysokiej rozdzielczości (1080 progresywnych linii po 1920 pikseli każda), co pozwala uzyskać najwyższą jakości obrazu z dowolnego sygnału wejściowego w formacie HD do 1080 linii. Obraz jest czysty, bez migotania, ma optymalną jasność i rewelacyjne kolory. Żywy i ostry obraz zapewnia niezapomniane wrażenia podczas oglądania.
Podświetlenie krawędziowe LED
Zobacz równomierne rozproszone światło dzięki nowoczesnej technologii podświetlenia krawędziowego LED. Białe diody LED są umieszczone dookoła panelu i emitują bardziej równomierne światło. Dzięki temu zużycie energii jest jeszcze mniejsze, urządzenie tak bardzo się nie nagrzewa, a kolor jest bardziej jednolity.
Wąska konstrukcja zapewnia elegancki wygląd
Wąska konstrukcja wyświetlacza do publicznych prezentacji zapewnia elegancki wygląd doskonale pasujący do każdego otoczenia. Gwarantuje łatwą integrację z dowolnym wnętrzem i z każdą aplikacją.
Optyczna technologia dotykowa zapewnia zaawansowaną interakcję z użytkownikiem
Czujniki na krawędzi ekranu zapewniają idealną wyrazistość, a jednocześnie obsługę funkcji wielodotykowych, co daje wiele nowych możliwości interaktywnych zastosowań.
2 punkty dotykowe jednocześnie
Korzystaj z niezwykłych funkcji dzięki 2 punktom dotykowym umieszczonym na wyświetlaczu. Większa elastyczność i optymalna wydajność w połączeniu z doskonałymi możliwościami obsługi zapewniają najlepszą interakcję z użytkownikiem.
Obsługa funkcji USB Plug-and-Play
Wystarczy podłączyć monitor do odtwarzacza multimedialnego za pomocą złącza USB, aby włączyć funkcję automatycznego rozpoznawania dotyku. Złącze USB jest zgodne ze standardem HID i zapewnia prawidłowe działanie funkcji Plug-and-Play.
Gniazdo OPS (Open Pluggable Specification)
Opracowane na potrzeby rynku informacyjno-reklamowego złącze OPS (Open Pluggable Specification) ma sprawić, że zmiana ustawień lub aktualizacja odtwarzacza multimedialnego stanie się dziecinnie prosta. Wystarczy podłączyć odtwarzacz multimedialny do wyświetlacza. Bez względu na poziom zaawansowania i klasę odtwarzacza multimedialnego złącze OPS charakteryzuje się pełną zgodnością, dzięki czemu w dalszej perspektywie można obniżyć całkowity koszt posiadania.
Funkcjonalna komora w tylnej obudowie umożliwia umieszczenie małego komputera
Profesjonalne komputery są częścią większości publicznych instalacji informacyjno-reklamowych. Niestety często wymagają większej ilości miejsca za wyświetlaczami oraz zastosowania plączących się przewodów. Rozwiązaniem jest nasz wyświetlacz z wbudowaną funkcjonalną komorą w tylnej obudowie pasującą do większości małych komputerów. Zastosowany system porządkowania przewodów pozwala zapewnić porządek i profesjonalny wygląd.
Zgodność ze wszystkimi wiodącymi systemami operacyjnymi
Nasze monitory dotykowe działają niezależnie od oprogramowania i obsługują następujące systemy: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS i Linux.
Specyfikacja techniczna
Obraz/wyświetlacz
Przekątna ekranu (cm)
138.6
cm
Przekątna ekranu (cale)
54.6
cali
Format obrazu
16:9
Rozdzielczość panelu
1920 x 1080 pikseli
Rozmiar plamki
0,21 x 0,63 mm
Optymalna rozdzielczość
1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność
450
cd/m²
Kolory wyświetlacza
1,07 miliarda
Współczynnik kontrastu (typowy)
4000:1
Czas reakcji (standardowy)
6,5
ms
Kąt widzenia (poziomy)
178
stopni
Kąt widzenia (pionowy)
178
stopni
Funkcje poprawy obrazu
Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
Filtr grzebieniowy 3D
Kompensacja ruchu bez przeplotu
Skanowanie progresywne
3D MA bez przeplotu
Dynamiczna poprawa kontrastu
Łączność WiFi
PC
Wejście VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Wyjście RS232 D-sub9
Wejście audio PC 3,5 mm x1
RJ45
Wyjście VGA (przez DVI-I)
Wejście audio-wideo
Kompozytowe (BNC) x1
Komponentowe (BNC) x1
DVI-D x1
Wyjście AV
Audio (L/R) x1
Inne połączenia
Wyjście zasilacza
DisplayPort
Wyjście DVI
Złącze głośników zewnętrznych
HDMI
Wyjście IR
OPS
USB
Udogodnienia
Orientacja
Pozioma
Pionowa
Kontrola klawiatury
Ukryta
Blokowany
Sygnał zdalnego sterowania
Blokowany
Pętla sygnału
RS232
VGA
DVI
IR Loopthrough
Łatwa instalacja
Wyjście zasilacza
Funkcjonalna komora
Funkcje energooszczędne
Smart Power
Pozostałe wygody
Uchwyty do noszenia
Funkcje kontroli bezpieczeństwa
Kontrola temperatury
Czujnik temperatury
Sterowanie przez sieć
RS232
HDMI (jeden przewód)
RJ45
Dźwięk
Wbudowane głośniki
2 x 12 W RMS
Moc
Zasilanie sieciowe
90–264 V AC, 50–60 Hz
Pobór mocy (typowy)
110
W
Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Formaty komputerowe
640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formaty wideo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Wymiary
Głębokość pudełka
280
mm
Wysokość pudełka
980
mm
Uchwyt do funkcjonalnej komory
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Szerokość pudełka
1480
mm
Szerokość urządzenia
1273
mm
Waga produktu
47
kg
Wysokość urządzenia
745
mm
Głębokość urządzenia
80,5
mm
Uchwyt ścienny
400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Szerokość ramki
29 mm
Waga wraz z opakowaniem
55,5
kg
Warunki eksploatacji
Zakres temperatur (eksploatacja)
Od 0 do 40
°C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
60 000
godziny
Wilgotność względna
Od 20 do 80
%
Zakres temperatur (przechowywanie)
Od -20 do 60
°C
Akcesoria
Akcesoria w zestawie
Pilot
Baterie do pilota
Przewód zasilający sieciowy
Przewód VGA
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne
Oprogramowanie Multi User Touch
Podstawa na biurko
Różne
Języki menu ekranowego (OSD)
angielski
francuski
niemiecki
włoski
polski
turecki
rosyjski
chiński uproszczony
hiszpański
Gwarancja
3-letnia gwarancja
Interaktywność
Technologia wielodotykowa
Optyczne wykrywanie
Punkty dotykowe
2 punkty dotykowe jednocześnie
Plug and play
Zgodność ze standardem HID
Szkło ochronne
Szkło ochronne, hartowane 5 mm
Zawartość opakowania.
Pozostała zawartość opakowania
Pilot
Baterie do pilota
Przewód zasilający sieciowy
Przewód VGA
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne: Oprogramowanie Multi User Touch