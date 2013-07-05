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      Signage Solutions Monitor wielodotykowy

      BDT5551EH/02

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      Większa interakcja z publicznością

      Zaprezentuj publiczności najistotniejsze informacje lub przekaz marketingowy w doskonałej wyrazistości. Dzięki interaktywnemu ekranowi dotykowemu możesz również sprawić, aby klient zaangażował się znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Monitor wielodotykowy

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      Większa interakcja z publicznością

      dzięki monitorowi LED 140 cm (55") z ekranem dotykowym

      • 55"
      • Podświetlenie krawędziowe LED
      • Full HD
      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

      Ekran LCD Full HD 1920x1080p

      Wyświetlacz ten wyświetla obraz z rozdzielczością zwaną Full HD. Najnowocześniejsza technologia ekranów LCD umożliwia wyświetlanie obrazu panoramicznego wysokiej rozdzielczości (1080 progresywnych linii po 1920 pikseli każda), co pozwala uzyskać najwyższą jakości obrazu z dowolnego sygnału wejściowego w formacie HD do 1080 linii. Obraz jest czysty, bez migotania, ma optymalną jasność i rewelacyjne kolory. Żywy i ostry obraz zapewnia niezapomniane wrażenia podczas oglądania.

      Podświetlenie krawędziowe LED

      Zobacz równomierne rozproszone światło dzięki nowoczesnej technologii podświetlenia krawędziowego LED. Białe diody LED są umieszczone dookoła panelu i emitują bardziej równomierne światło. Dzięki temu zużycie energii jest jeszcze mniejsze, urządzenie tak bardzo się nie nagrzewa, a kolor jest bardziej jednolity.

      Wąska konstrukcja zapewnia elegancki wygląd

      Wąska konstrukcja wyświetlacza do publicznych prezentacji zapewnia elegancki wygląd doskonale pasujący do każdego otoczenia. Gwarantuje łatwą integrację z dowolnym wnętrzem i z każdą aplikacją.

      Optyczna technologia dotykowa zapewnia zaawansowaną interakcję z użytkownikiem

      Czujniki na krawędzi ekranu zapewniają idealną wyrazistość, a jednocześnie obsługę funkcji wielodotykowych, co daje wiele nowych możliwości interaktywnych zastosowań.

      2 punkty dotykowe jednocześnie

      Korzystaj z niezwykłych funkcji dzięki 2 punktom dotykowym umieszczonym na wyświetlaczu. Większa elastyczność i optymalna wydajność w połączeniu z doskonałymi możliwościami obsługi zapewniają najlepszą interakcję z użytkownikiem.

      Obsługa funkcji USB Plug-and-Play

      Wystarczy podłączyć monitor do odtwarzacza multimedialnego za pomocą złącza USB, aby włączyć funkcję automatycznego rozpoznawania dotyku. Złącze USB jest zgodne ze standardem HID i zapewnia prawidłowe działanie funkcji Plug-and-Play.

      Gniazdo OPS (Open Pluggable Specification)

      Opracowane na potrzeby rynku informacyjno-reklamowego złącze OPS (Open Pluggable Specification) ma sprawić, że zmiana ustawień lub aktualizacja odtwarzacza multimedialnego stanie się dziecinnie prosta. Wystarczy podłączyć odtwarzacz multimedialny do wyświetlacza. Bez względu na poziom zaawansowania i klasę odtwarzacza multimedialnego złącze OPS charakteryzuje się pełną zgodnością, dzięki czemu w dalszej perspektywie można obniżyć całkowity koszt posiadania.

      Funkcjonalna komora w tylnej obudowie umożliwia umieszczenie małego komputera

      Profesjonalne komputery są częścią większości publicznych instalacji informacyjno-reklamowych. Niestety często wymagają większej ilości miejsca za wyświetlaczami oraz zastosowania plączących się przewodów. Rozwiązaniem jest nasz wyświetlacz z wbudowaną funkcjonalną komorą w tylnej obudowie pasującą do większości małych komputerów. Zastosowany system porządkowania przewodów pozwala zapewnić porządek i profesjonalny wygląd.

      Zgodność ze wszystkimi wiodącymi systemami operacyjnymi

      Nasze monitory dotykowe działają niezależnie od oprogramowania i obsługują następujące systemy: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS i Linux.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        138.6  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        54.6  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        1920 x 1080 pikseli
        Rozmiar plamki
        0,21 x 0,63 mm
        Optymalna rozdzielczość
        1920 x 1080 przy 60 Hz
        Jasność
        450  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        4000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        6,5  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu

      • Łączność WiFi

        PC
        • Wejście VGA D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • Wyjście RS232 D-sub9
        • Wejście audio PC 3,5 mm x1
        • RJ45
        • Wyjście VGA (przez DVI-I)
        Wejście audio-wideo
        • Kompozytowe (BNC) x1
        • Komponentowe (BNC) x1
        • DVI-D x1
        Wyjście AV
        Audio (L/R) x1
        Inne połączenia
        • Wyjście zasilacza
        • DisplayPort
        • Wyjście DVI
        • Złącze głośników zewnętrznych
        • HDMI
        • Wyjście IR
        • OPS
        • USB

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pozioma
        • Pionowa
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        • Wyjście zasilacza
        • Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Pozostałe wygody
        Uchwyty do noszenia
        Funkcje kontroli bezpieczeństwa
        • Kontrola temperatury
        • Czujnik temperatury
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • HDMI (jeden przewód)
        • RJ45

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 12 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        90–264 V AC, 50–60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        110  W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Głębokość pudełka
        280  mm
        Wysokość pudełka
        980  mm
        Uchwyt do funkcjonalnej komory
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Szerokość pudełka
        1480  mm
        Szerokość urządzenia
        1273  mm
        Waga produktu
        47  kg
        Wysokość urządzenia
        745  mm
        Głębokość urządzenia
        80,5  mm
        Uchwyt ścienny
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Szerokość ramki
        29 mm
        Waga wraz z opakowaniem
        55,5  kg

      • Warunki eksploatacji

        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        60 000  godziny
        Wilgotność względna
        Od 20 do 80  %
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód VGA
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        • Skrócona instrukcja obsługi
        Akcesoria opcjonalne
        • Oprogramowanie Multi User Touch
        • Podstawa na biurko

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • turecki
        • rosyjski
        • chiński uproszczony
        • hiszpański
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja

      • Interaktywność

        Technologia wielodotykowa
        Optyczne wykrywanie
        Punkty dotykowe
        2 punkty dotykowe jednocześnie
        Plug and play
        Zgodność ze standardem HID
        Szkło ochronne
        Szkło ochronne, hartowane 5 mm

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód VGA
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Akcesoria opcjonalne: Oprogramowanie Multi User Touch
      • Akcesoria opcjonalne: Podstawa na biurko
      Badge-D2C

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