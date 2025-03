Oświadczenie gwarancyjne dotyczące monitorów firmy Philips z certyfikatem TCO Certified, generacja 10



W firmie Philips dążymy do oferowania produktów o wysokiej jakości, które będą działać przez długi czas. W ramach tych starań oferujemy wszechstronną gwarancję, aby zapewnić naszym klientom spokój ducha.



Gwarancja na wytwarzane produkty:



Wszystkie monitory firmy Philips z certyfikatem TCO Certified, generacja 10 są objęte standardową 5-letnią gwarancją, która obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Jej zakres nie uwzględnia uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieszczęśliwych wypadków.



Mają zastosowanie wykluczenia z zakresu gwarancji podane na stronach pomocy technicznej firmy Philips w sekcji poświęconej gwarancji. Wykluczenia te obowiązują zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.



Software updates for all Philips products with TCO Certified, generation 10:



Oferujemy bezpłatne aktualizacje systemu operacyjnego dotyczące zabezpieczeń, poprawek błędów i zwiększania funkcjonalności przez co najmniej 5 lat od daty sprzedaży produktu przez firmę Philips lub daty wyprodukowania jego ostatniego egzemplarza (obowiązuje późniejsza z tych dat).



** To oświadczenie obowiązuje tylko w przypadku krajów europejskich, z wyłączeniem Rosji, Białorusi i innych państw, w których nie prowadzimy obecnie sprzedaży.