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Z jakiego materiału zostały wykonane butelki Avent?

Butelki Philips Avent zostały wykonane w 100% z materiału niezawierającego bisfenolu A. Butelki są wykonane z polipropylenu, polieterosulfonu lub polifenylosulfonu.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY761/02 , SCY764/02 , SCY763/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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