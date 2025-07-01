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Butelki Philips Avent zostały wykonane w 100% z materiału niezawierającego bisfenolu A. Butelki są wykonane z polipropylenu, polieterosulfonu lub polifenylosulfonu.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY761/02 , SCY764/02 , SCY763/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Z jakiego materiału zostały wykonane butelki Avent?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?