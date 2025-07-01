Pomoc Philips Jak czyścić urządzenie Philips OneBlade?

Regularne czyszczenie urządzenia OneBlade po każdym użyciu pozwala na jego wydajną pracę, zapewniając najlepsze możliwe golenie. Aby wyczyścić urządzenie, wykonaj poniższe czynności:

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia OneBlade, nie uderzaj uchwytem o zlew ani twarde powierzchnie. Zdejmij nasadki z urządzenia i wydmuchaj pozostałe włosy z ostrza. Włącz urządzenie OneBlade i wypłucz ostrze oraz uchwyt pod letnią wodą. Nasadki opłucz oddzielnie pod letnią wodą.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›