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Jak czyścić urządzenie Philips OneBlade?

Regularne czyszczenie urządzenia OneBlade po każdym użyciu pozwala na jego wydajną pracę, zapewniając najlepsze możliwe golenie. Aby wyczyścić urządzenie, wykonaj poniższe czynności:

  1. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia OneBlade, nie uderzaj uchwytem o zlew ani twarde powierzchnie.
  2. Zdejmij nasadki z urządzenia i wydmuchaj pozostałe włosy z ostrza. Włącz urządzenie OneBlade i wypłucz ostrze oraz uchwyt pod letnią wodą.
  3. Nasadki opłucz oddzielnie pod letnią wodą.
Nie osuszaj ostrza ręcznikiem ani chusteczką. Pozostaw urządzenie i nasadki do wyschnięcia. Unikaj usuwania włosów z urządzenia za pomocą ostrych przedmiotów, takich jak pęseta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji urządzenia Philips OneBlade, zapoznaj się z elektroniczną instrukcją obsługi lub skontaktuj się z nami.
 
Uwaga: Akcesoria dostarczone z produktem mogą różnić się od przedstawionych na poniższej ilustracji. Dostarczone instrukcje dotyczące czyszczenia dotyczą jednak wszystkich modeli OneBlade.
 

Czyszczenie urządzenia OneBlade

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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