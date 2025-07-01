Pomoc Philips Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?

W urządzeniu Philips Airfryer można przygotowywać wszystkie rodzaje mrożonych frytek, takie jak mrożone frytki przeznaczone do przygotowania w piekarniku, na głębokim tłuszczu lub specjalne do przygotowania w urządzeniu Airfryer. Aby znaleźć ustawienia i wskazówki dotyczące przygotowywania frytek, należy zapoznać się z aplikacją HomeID (www.home.id/app) i instrukcją obsługi.