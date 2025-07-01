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Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?

W urządzeniu Philips Airfryer można przygotowywać wszystkie rodzaje mrożonych frytek, takie jak mrożone frytki przeznaczone do przygotowania w piekarniku, na głębokim tłuszczu lub specjalne do przygotowania w urządzeniu Airfryer. Aby znaleźć ustawienia i wskazówki dotyczące przygotowywania frytek, należy zapoznać się z aplikacją HomeID (www.home.id/app) i instrukcją obsługi.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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