Jak sterylizować smoczek Philips Avent?

Smoczki Avent ultra start, ultra soft i ultra air możesz sterylizować w kuchence mikrofalowej w dołączonych do nich etui.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Opłucz smoczki pod zimną wodą z kranu. Wlej 25 ml wody do futerału. Włóż smoczki do futerału i zamknij pokrywkę. Włóż futerał do kuchenki mikrofalowej. Włącz kuchenkę mikrofalową na trzy minuty przy mocy 700 W - 1000 W. Pozostaw obudowę do ostygnięcia na pięć minut. Wylej wodę z futerału.

Smoczki Avent inne niż ultra start, ultra soft i ultra air (na przykład Classic lub Freeflow) nie mogą być sterylizowane w etui. Smoczki Classic i Freeflow mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą sterylizowane w futerale.