Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade na sucho i na mokro?

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Wszystkie modele urządzeń Philips OneBlade mogą być stosowane na mokrej lub suchej skórze, z żelem lub pianką do golenia, a nawet w wannie lub pod prysznicem.
Golenie na sucho często przynosi lepsze rezultaty (ponieważ mokre włosy przykleją się do skóry), ale można golić się w dowolny sposób. Jeśli zdecydujesz się na stosowanie pianki lub żelu do golenia, regularnie płucz ostrze wodą, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
Wskazówka: niektóre produkty są wyposażone w pokrywę portu ładowania, ale nie jest tak w przypadku Philips OneBlade. Z OneBlade można korzystać w wannie lub pod prysznicem bez zasłaniania portu ładowania.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6507/23 , QP6552/30 , QP1324/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›