Pomoc Philips Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade na sucho i na mokro?

Wszystkie modele urządzeń Philips OneBlade mogą być stosowane na mokrej lub suchej skórze, z żelem lub pianką do golenia, a nawet w wannie lub pod prysznicem.

Golenie na sucho często przynosi lepsze rezultaty (ponieważ mokre włosy przykleją się do skóry), ale można golić się w dowolny sposób. Jeśli zdecydujesz się na stosowanie pianki lub żelu do golenia, regularnie płucz ostrze wodą, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Wskazówka: niektóre produkty są wyposażone w pokrywę portu ładowania, ale nie jest tak w przypadku Philips OneBlade. Z OneBlade można korzystać w wannie lub pod prysznicem bez zasłaniania portu ładowania.