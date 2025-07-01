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Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade na sucho i na mokro?

Wszystkie modele urządzeń Philips OneBlade mogą być stosowane na mokrej lub suchej skórze, z żelem lub pianką do golenia, a nawet w wannie lub pod prysznicem.

Golenie na sucho często przynosi lepsze rezultaty (ponieważ mokre włosy przykleją się do skóry), ale można golić się w dowolny sposób. Jeśli zdecydujesz się na stosowanie pianki lub żelu do golenia, regularnie płucz ostrze wodą, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Wskazówka: niektóre produkty są wyposażone w pokrywę portu ładowania, ale nie jest tak w przypadku Philips OneBlade. Z OneBlade można korzystać w wannie lub pod prysznicem bez zasłaniania portu ładowania. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6507/23 , QP6552/30 , QP1324/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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