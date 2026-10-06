Jaka jest różnica między nasadkami irygatora Power Flosser?

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Identyfikator nasadki
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F1
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F2
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F3
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Nazwa nasadki
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Standard
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Comfort
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Quad Stream
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Zalety
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Zapewnia pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i płytki nazębnej.
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Miękka gumowa nasadka zapewnia wygodę i łatwe ustawienie dla osób o wrażliwych dziąsłach
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Miękka gumowa nasadka kieruje strumień w kształcie krzyżyka, który delikatnie usuwa płytkę nazębną, zapewniając dokładne czyszczenie bez wysiłku.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3826/24, HX3911/40, HX3806/33. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›