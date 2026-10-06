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Jaka jest różnica między nasadkami irygatora Power Flosser?

W zależności od modelu irygatora Power Flosser, jest on wyposażony w jedną lub więcej z następujących nasadek:

Identyfikator nasadki

F1

F2

F3

Nazwa nasadki

Standard

Comfort

Quad Stream

Zalety

Zapewnia pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i płytki nazębnej.

Miękka gumowa nasadka zapewnia wygodę i łatwe ustawienie dla osób o wrażliwych dziąsłach

Miękka gumowa nasadka kieruje strumień w kształcie krzyżyka, który delikatnie usuwa płytkę nazębną, zapewniając dokładne czyszczenie bez wysiłku.


 

Jaka jest różnica między nasadkami irygatora Power Flosser?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3826/24, HX3911/40, HX3806/33. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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