Pomoc Philips Jaka jest różnica między nasadkami irygatora Power Flosser?

W zależności od modelu irygatora Power Flosser, jest on wyposażony w jedną lub więcej z następujących nasadek:

Identyfikator nasadki F1 F2 F3 Nazwa nasadki Standard Comfort Quad Stream Zalety Zapewnia pojedynczy strumień wody do usuwania zanieczyszczeń i płytki nazębnej. Miękka gumowa nasadka zapewnia wygodę i łatwe ustawienie dla osób o wrażliwych dziąsłach Miękka gumowa nasadka kieruje strumień w kształcie krzyżyka, który delikatnie usuwa płytkę nazębną, zapewniając dokładne czyszczenie bez wysiłku.