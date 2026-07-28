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Jak usunąć plamy z płyty grzejnej sterylizatora Avent?

Białe/brązowe plamy to kamień. Gromadzi się w urządzeniach, gdy pozostałości minerałów znajdujących się naturalnie w wodzie nie wyparują w trakcie gotowania wody. Im twardsza jest woda, tym szybciej osadza się kamień. Chociaż kamień nie jest szkodliwy, to nieestetycznie wygląda, trudno go usunąć i może pogorszyć działanie urządzeń lub zniszczyć ich elementy, jeśli będzie gromadził się przez dłuższy czas. Aby zapewnić skuteczne działanie urządzenia, zaleca się usuwanie kamienia ze sterylizatora co 2 tygodnie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby prawidłowo usunąć kamień z urządzenia.

Jak usunąć plamy z płyty grzejnej sterylizatora Avent?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF291/30 , SCF293/00 , SCF291/00R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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