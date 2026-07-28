Pomoc Philips Jak usunąć plamy z płyty grzejnej sterylizatora Avent?

Białe/brązowe plamy to kamień. Gromadzi się w urządzeniach, gdy pozostałości minerałów znajdujących się naturalnie w wodzie nie wyparują w trakcie gotowania wody. Im twardsza jest woda, tym szybciej osadza się kamień. Chociaż kamień nie jest szkodliwy, to nieestetycznie wygląda, trudno go usunąć i może pogorszyć działanie urządzeń lub zniszczyć ich elementy, jeśli będzie gromadził się przez dłuższy czas. Aby zapewnić skuteczne działanie urządzenia, zaleca się usuwanie kamienia ze sterylizatora co 2 tygodnie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby prawidłowo usunąć kamień z urządzenia.

Instrukcje krok po kroku Do sterylizatora butelek dla dzieci Philips Avent SCF291 Wlej 12 ml białego (2,5 łyżeczki) białego octu (5% kwasu octowego) i 120 ml wody do zbiornika wody. Umieść mały koszyk na podstawie. Na górze koszyka umieść pokrywę.

Uwaga! Umieszczenie małego koszyka na podstawie zapobiega rozpryskiwaniu się gorącego płynu. Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Pozostaw urządzenie włączone na 5 minut. Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Poczekaj 5 minut, aż urządzenie ostygnie. Opróżnij zbiornik wody i dokładnie go wypłucz. Usuń wszelkie ślady kamienia gąbką. Ponownie opłucz i przetrzyj podstawę wilgotną szmatką.

Uwaga! Rezultaty usuwania kamienia mogą się różnić w zależności od twardości wody i częstotliwości odkamieniania. W razie potrzeby powtórz cykl usuwania kamienia. Opłucz mały kosz i pokrywkę, aby usunąć roztwór octu. Do sterylizatora i suszarki do butelek dla dzieci Philips Avent SCF293 Wlej 12 ml białego (2,5 łyżeczki) białego octu (5% kwasu octowego) i 120 ml wody do zbiornika wody. Umieść mały koszyk na podstawie. Na górze koszyka umieść pokrywę.

Uwaga! Umieszczenie małego koszyka na podstawie zapobiega rozpryskiwaniu się gorącego płynu. Ustaw wyłącznik w pozycji „sterylizacja”. Następnie naciśnij go, aby włączyć urządzenie. Pozostaw urządzenie włączone na 5 minut. Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Poczekaj 5 minut, aż urządzenie ostygnie. Opróżnij zbiornik wody i dokładnie go wypłucz. Usuń wszelkie ślady kamienia gąbką. Ponownie opłucz i przetrzyj podstawę wilgotną szmatką.

Uwaga! Rezultaty usuwania kamienia mogą się różnić w zależności od twardości wody i częstotliwości odkamieniania. W razie potrzeby powtórz cykl usuwania kamienia. Opłucz mały kosz i pokrywkę, aby usunąć roztwór octu. Uwaga! Używaj wyłącznie odkamieniaczy na bazie kwasu cytrynowego i unikaj wszelkich innych rodzajów.