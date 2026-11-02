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Jak przechowywać akcesoria Aqua do odkurzacza Philips?

Każdy odkurzacz Philips do sprzątania na mokro jest wyposażony w zbiornik wody i wkładki z mikrofibry. Aby przechowywać te akcesoria w optymalny sposób po każdym użyciu, wykonaj następujące czynności (numery kroków odpowiadają dołączonym ilustracjom).

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XC8347/01, XC8349/01, XC8147/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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