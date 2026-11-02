Pomoc Philips Jak przechowywać akcesoria Aqua do odkurzacza Philips?

Każdy odkurzacz Philips do sprzątania na mokro jest wyposażony w zbiornik wody i wkładki z mikrofibry. Aby przechowywać te akcesoria w optymalny sposób po każdym użyciu, wykonaj następujące czynności (numery kroków odpowiadają dołączonym ilustracjom).

Instrukcje dotyczące mycia: Oddziel wkładkę od zbiornika wody. Umożliwi to dokładne wyschnięcie wkładki. Całkowicie opróżnij zbiornik wody. Wlej trochę świeżej wody do zbiornika. Mocno zamknij pokrywkę zbiornika. Potrząśnij zbiornikiem, aby usunąć pozostałości detergentu. Ponownie opróżnij zbiornik wody. Po opróżnieniu otwórz pokrywę zbiornika, aby umożliwić odparowanie pozostałości wody. Pozostaw wkładkę czyszczącą do wyschnięcia i przechowuj zbiornik wody z otwartą pokrywką. Gdy wkładka jest całkowicie sucha, przechowuj ją obok zbiornika wody. Aby mieć pewność, że wkładka pozostaje sucha podczas przechowywania, należy ją odłączyć od zbiornika.