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Co to jest plan uchwytu OneBlade Club?

Plan uchwytu OneBlade 360 firmy Philips to subskrypcja na urządzenie OneBlade. Subskrypcja polega na dokonywaniu niewielkich płatności przez okres 12 miesięcy. Po tym czasie urządzenie staje się własnością użytkownika.

Dla klientów z Czech i Polski: dostępny jest tylko plan wymiany ostrza. Klienci z Czech i Polski mogą zdecydować się na zakup uchwytu w całości podczas rejestracji w OneBlade Club, jednak nie jest dla nich dostępny osobny plan uchwytu.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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