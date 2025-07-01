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Co to jest OneBlade Club?

OneBlade Club firmy Philips to usługa subskrypcji uchwytów i wymiennych ostrzy OneBlade.

Dołączając do OneBlade Club, możesz kupić urządzenie Philips OneBlade, płacąc niewielką opłatę miesięczną. Dodatkowo możesz wybrać opcję otrzymywania ostrza wymiennego bezpośrednio na Twój adres tak często, jak tego potrzebujesz.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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