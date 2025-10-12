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Produkcja zakończona
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
O 200% jaśniejsze światło
Zaawansowany System Samochodowy
Jazda w ciemności jest wymagająca i trzeba polegać na swoich światłach. Aby zachować większe bezpieczeństwo podczas jazdy, ważne jest zarówno pole widzenia z przodu, jak i po bokach. Oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o mocnym jasnym strumieniu poprawia widoczność nawet o 200%. Jeśli raz doświadczysz tego efektu światła dziennego, już zawsze będziesz wybierać oświetlenie LED. Dzięki większej widoczności możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze, szybciej reagować i zachować większe bezpieczeństwo. Nie daj się ciemności — wybierz produkty Philips i zachowaj większą pewność i kontrolę podczas jazdy nocą.
Stworzone w oparciu o technologię LUXEON oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o temperaturze barwowej 6500 kelwinów zapewnia strumień jasnego, białego światła przypominającego światło dzienne. Lepsza widoczność pozwala łatwiej zauważyć przeszkody i zachować doskonałą linię jazdy. Ponieważ nie musisz z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, dzięki jaśniejszemu oświetleniu możesz cieszyć się bardziej komfortową i przyjemną jazdą po zmroku.
Podobnie jak oczy są zwierciadłem duszy, oświetlenie wiele mówi o samochodzie. Jeśli chcesz poprawić wygląd samochodu, nie kupując nowszego auta, jedną z najlepszych inwestycji jest modernizacja oświetlenia. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia głównego LED firmy Philips. Zamiast światła o żółtym kolorze uzyskasz wyraźne, białe światło oraz nowoczesne oświetlenie. Aby nadać pojazdowi nowoczesny wygląd, kierowcy wybierają doskonały styl oświetlenia głównego LED firmy Philips.
Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.