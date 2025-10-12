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Produkcja zakończona

X-tremeUltinon LEDżarówka samochodowa

12901HPX2

Jaśniejsze, bielsze, mocniejsze
Oświetlenie LED Philips X-tremeUltinon [~H4] jest wyposażone w doskonałej jakości diodę LUXEON LED o temperaturze barwowej 6500 kelwinów. Nasza opatentowana technologia SafeBeam pozwala emitować o 200% jaśniejsze światło tam, gdzie jest ono potrzebne. Produkt ma dużą wytrzymałość dzięki konstrukcji AirFlux.
Poznaj wszystkie korzyści

Jasne, białe oświetlenie główne LED — olśniewający wygląd

Jaśniejsze, bielsze, mocniejsze

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 K

  • O 200% jaśniejsze światło

  • Zaawansowany System Samochodowy

O 200% jaśniejsze światło zapewnia doskonałą widoczność

O 200% jaśniejsze światło zapewnia doskonałą widoczność

Jazda w ciemności jest wymagająca i trzeba polegać na swoich światłach. Aby zachować większe bezpieczeństwo podczas jazdy, ważne jest zarówno pole widzenia z przodu, jak i po bokach. Oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o mocnym jasnym strumieniu poprawia widoczność nawet o 200%. Jeśli raz doświadczysz tego efektu światła dziennego, już zawsze będziesz wybierać oświetlenie LED. Dzięki większej widoczności możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze, szybciej reagować i zachować większe bezpieczeństwo. Nie daj się ciemności — wybierz produkty Philips i zachowaj większą pewność i kontrolę podczas jazdy nocą.

Temperatura barwowa 6500 kelwinów zapewnia wyraźne białe światło

Temperatura barwowa 6500 kelwinów zapewnia wyraźne białe światło

Stworzone w oparciu o technologię LUXEON oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o temperaturze barwowej 6500 kelwinów zapewnia strumień jasnego, białego światła przypominającego światło dzienne. Lepsza widoczność pozwala łatwiej zauważyć przeszkody i zachować doskonałą linię jazdy. Ponieważ nie musisz z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, dzięki jaśniejszemu oświetleniu możesz cieszyć się bardziej komfortową i przyjemną jazdą po zmroku.

Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Podobnie jak oczy są zwierciadłem duszy, oświetlenie wiele mówi o samochodzie. Jeśli chcesz poprawić wygląd samochodu, nie kupując nowszego auta, jedną z najlepszych inwestycji jest modernizacja oświetlenia. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia głównego LED firmy Philips. Zamiast światła o żółtym kolorze uzyskasz wyraźne, białe światło oraz nowoczesne oświetlenie. Aby nadać pojazdowi nowoczesny wygląd, kierowcy wybierają doskonały styl oświetlenia głównego LED firmy Philips.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.