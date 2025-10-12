O 200% jaśniejsze światło zapewnia doskonałą widoczność

Jazda w ciemności jest wymagająca i trzeba polegać na swoich światłach. Aby zachować większe bezpieczeństwo podczas jazdy, ważne jest zarówno pole widzenia z przodu, jak i po bokach. Oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o mocnym jasnym strumieniu poprawia widoczność nawet o 200%. Jeśli raz doświadczysz tego efektu światła dziennego, już zawsze będziesz wybierać oświetlenie LED. Dzięki większej widoczności możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze, szybciej reagować i zachować większe bezpieczeństwo. Nie daj się ciemności — wybierz produkty Philips i zachowaj większą pewność i kontrolę podczas jazdy nocą.