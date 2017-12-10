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Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

220V3LSB/00

4.9

| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz i sprawiają, że ten monitor to świetny wybór.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 55,9 cm (22")

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Atrakcyjna, smukła, błyszcząca konstrukcja

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

10/12/2017

Polska

Polska

To super monitor

jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor

09/04/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt

Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LSB LED monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V3LSB LED monitor

06/12/2015

Polska

Polska

idealny monitor

Idealny monitor do wszystkiego. Nie męczą się oczy przy bardzo długim korzystaniu. Bardzo wszystkim polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie