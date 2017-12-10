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Produkcja zakończona
220V3LSB/00
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ten atrakcyjny, smukły monitor daje mnóstwo radości użytkownikowi. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz i sprawiają, że ten monitor to świetny wybór.
V-line
55,9 cm (22")
Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
4.9
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
renata833
10/12/2017
Polska
To super monitor
jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor
Klofho
09/04/2017
Polska
Bardzo dobry sprzęt
Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LSB LED monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 196V3LSB LED monitor
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny monitor
Idealny monitor do wszystkiego. Nie męczą się oczy przy bardzo długim korzystaniu. Bardzo wszystkim polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V3LSB LED monitor