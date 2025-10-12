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Produkcja zakończona

4000 seriesSmukły telewizor LED Full HD

22PFK4000/12

Smukły telewizor LED Full HD

Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym niewielkim urządzeniu: telewizor LED z serii 4000 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich dodatkowych funkcji, takich jak poręczne porty USB i HDMI. To doskonały wybór do każdego pomieszczenia w domu.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Smukły telewizor LED Full HD

  • 56 cm (22")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Wejście PC umożliwia użycie telewizora jako monitora komputera

Telewizora można używać jako monitora komputerowego. Wystarczy podłączyć go za pomocą przewodu VGA i można zaczynać!

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zabrać go tam, gdzie coś się dzieje

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.