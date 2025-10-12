Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zabrać go tam, gdzie coś się dzieje

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!