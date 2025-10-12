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Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD 3D, podświetlenie LED

273G3DHSW/00

Ciesz się grami 3D na dużym ekranie

Daj się wciągnąć w gry 3D na ekranie monitora LED 273G firmy Philips. Dzięki dużemu ekranowi, aktywnym okularom 3D z przesłoną i licznym złączom HDMI gry stały się bardziej ekscytujące!

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się grami 3D na dużym ekranie

  • G-line

  • 68,6 cm (27")

  • 3D, okulary z przesłoną

Łatwa regulacja ustawień ekranu za pomocą funkcji Philips SmartControl

Oprogramowanie do dokładnej regulacji ustawień ekranu. Firma Philips oferuje dwie możliwości regulacji ustawień: można skorzystać z wielopoziomowego menu ekranowego za pomocą przycisków na monitorze lub skorzystać z oprogramowania Philips SmartControl w celu ustawienia parametrów monitora w wygodny i znany sposób.

Nadaj materiałom 2D głębi 3D przy użyciu oprogramowania komputerowego

Stwórz na nowo kolekcję ulubionych gier i filmów 2D przy użyciu dołączonego oprogramowania komputerowego.Wystarczy kliknąć myszą, aby nadać im niesamowitą głębię trzeciego wymiaru.

Technologia LED zapewnia doskonały obraz

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Aby uniknąć takich dolegliwości, jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja, nie zaleca się oglądania obrazu 3D przez długi czas.

  2. Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.

  3. Aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu technologii 3D na zdrowie, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

  4. Oprogramowanie komputerowe (TriDef 3D) do gier 3D wymaga karty graficznej AMD/ATI.