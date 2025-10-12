Łatwa regulacja ustawień ekranu za pomocą funkcji Philips SmartControl

Oprogramowanie do dokładnej regulacji ustawień ekranu. Firma Philips oferuje dwie możliwości regulacji ustawień: można skorzystać z wielopoziomowego menu ekranowego za pomocą przycisków na monitorze lub skorzystać z oprogramowania Philips SmartControl w celu ustawienia parametrów monitora w wygodny i znany sposób.