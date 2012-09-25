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Produkcja zakończona
273P3LPHES/00
Innowacyjny monitor PowerSensor — mniejsze rachunki za energię
Przyjazny dla środowiska wyświetlacz LED EPEAT Gold Certified Philips Professional 273P3 z inteligentnym czujnikiem PowerSensor wykrywa obecność użytkownika i pozwala zmniejszyć pobór mocy nawet o 80%!
P-line
68,6 cm (27")
SmartResponse to ekskluzywna technologia firmy Philips umożliwiające wykorzystywanie różnych prędkości pracy. Po jej włączeniu następuje automatyczne dostosowanie czasu reakcji do wymagań konkretnych zastosowań, takich jak gry lub filmy, które wymagają szybszego czasu reakcji w celu uzyskania obrazu bez migotania, opóźnień i widm.
Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i konstrukcji urządzenia.
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
ArToFnoise
25/09/2012
Polska
super monitorek
super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.