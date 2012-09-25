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Produkcja zakończona

Monitor LCD, podświetlenie LED

273P3LPHES/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Innowacyjny monitor PowerSensor — mniejsze rachunki za energię

Przyjazny dla środowiska wyświetlacz LED EPEAT Gold Certified Philips Professional 273P3 z inteligentnym czujnikiem PowerSensor wykrywa obecność użytkownika i pozwala zmniejszyć pobór mocy nawet o 80%!

Poznaj wszystkie korzyści

Innowacyjny monitor PowerSensor — mniejsze rachunki za energię

  • P-line

  • 68,6 cm (27")

Czas reakcji SmartResponse równy 1 milisekundzie

SmartResponse to ekskluzywna technologia firmy Philips umożliwiające wykorzystywanie różnych prędkości pracy. Po jej włączeniu następuje automatyczne dostosowanie czasu reakcji do wymagań konkretnych zastosowań, takich jak gry lub filmy, które wymagają szybszego czasu reakcji w celu uzyskania obrazu bez migotania, opóźnień i widm.

Wbudowane głośniki to dźwięk bez bałaganu na biurku

Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i konstrukcji urządzenia.

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

25/09/2012

Polska

Polska

super monitorek

super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

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Przypisy

  1. Certyfikat EPEAT Gold jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę www.epeat.net.