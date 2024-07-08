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Produkcja zakończona
E-line
68,6 cm (27")
Full HD (1920 x 1080)
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Nagrody
4.9
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Zalety
Szépek a színek, van AMD Freesync
Wady
Max 75Hz
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.
Czas reakcji równy SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, FreeSync i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy są używane wyłącznie dla celów informacyjnych oraz są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.