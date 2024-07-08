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  • Energy Label Europe E
    Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
  • Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
  • Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
  • Energy Label Europe E
    Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
  • Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
  • Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo

Produkcja zakończona

Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo
Monitor E-line firmy Philips charakteryzuje się stylowym wzornictwem i wyjątkową jakością obrazu. Wyświetlacz Full HD z wąską ramą i technologią Ultra Wide-Color zapewnia wysoki poziom realizmu. Ciesz się niesamowitymi wrażeniami wizualnymi i stylowym wzornictwem.
Poznaj wszystkie korzyści

Zachwycające kolory, stylowe wzornictwo

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • Full HD (1920 x 1080)

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-7185178

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Zalety

Szépek a színek, van AMD Freesync

Wady

Max 75Hz

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, FreeSync i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy są używane wyłącznie dla celów informacyjnych oraz są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  5. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  6. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.