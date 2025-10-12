Technologia Nano IPS rozszerza gamę kolorów, zapewniając żywy obraz

Wyświetlacz Nano IPS zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów w szerokim kącie widzenia, bez przesunięcia kolorów, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań związanych z przetwarzaniem obrazu, grami i wydajnością. Bogatsze czerwienie, bardziej intensywne zielenie i głębsze błękity. Technologia Ultra Wide-Colour z technologią IPS Nano Color wykorzystuje nanocząsteczki fosforowe o ulepszonej technologii KSF do pochłaniania nadmiaru światła powstającego na ekranie, aby uzyskać niesamowite, realistyczne kolory. Nasze panele zapewniają do 98% pokrycia w standardzie gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia czystość kolorów kinowej jakości obrazu określoną przez Society of Motion Pictures i Television Engineers.