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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
68,5 cm (27″)
2560 x 1440 (QHD)
Wyświetlacz Nano IPS zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów w szerokim kącie widzenia, bez przesunięcia kolorów, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań związanych z przetwarzaniem obrazu, grami i wydajnością. Bogatsze czerwienie, bardziej intensywne zielenie i głębsze błękity. Technologia Ultra Wide-Colour z technologią IPS Nano Color wykorzystuje nanocząsteczki fosforowe o ulepszonej technologii KSF do pochłaniania nadmiaru światła powstającego na ekranie, aby uzyskać niesamowite, realistyczne kolory. Nasze panele zapewniają do 98% pokrycia w standardzie gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia czystość kolorów kinowej jakości obrazu określoną przez Society of Motion Pictures i Television Engineers.
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.
Podczas grania w wymagające gry wykorzystujące wysoką częstotliwość odświeżania może wystąpić zjawisko rozrywania obrazu spowodowane brakiem jego odpowiedniej synchronizacji. Oznaczony certyfikatem zgodności z NVIDIA® G-SYNC® ekran Philips wyposażony jest w technologię, która redukuje rozrywanie obrazu i dostosowuje częstotliwość odświeżania monitora do wydajności karty graficznej, by zapewnić płynniejszą rozgrywkę. Sceny wyświetlają się błyskawicznie, obiekty wyglądają wyraźniej, a rozgrywka jest płynna, co przekłada się na oszałamiające wrażenia wizualne i znaczącą przewagę nad rywalami.
Nagrody
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia DP.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Kolory wyświetlacza: przy częstotliwości 120 Hz tylko rozdzielczość QHD pozwala na wyświetlanie kolorów w 10 bitach
Obsługa DCI-P3 w oparciu o CIE1976
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.