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Evnia Gaming MonitorMonitor do gier Quad HD

27M1N5500ZA/00

1 Nagroda

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Ten monitor do gier Philips zapewnia krystalicznie czysty obraz i płynną rozgrywkę. Funkcja FreeSync, wysoka częstotliwość odświeżania 170 Hz w trybie HDR zapewnia dopracowane i realistyczne wrażenia. Smukły wyświetlacz z technologią Ultra Wide-Color zwiększa wrażenia wizualne.
Poznaj wszystkie korzyści

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  • Evnia 5000

  • 68,5 cm (27″)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Technologia Nano IPS rozszerza gamę kolorów, zapewniając żywy obraz

Technologia Nano IPS rozszerza gamę kolorów, zapewniając żywy obraz

Wyświetlacz Nano IPS zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów w szerokim kącie widzenia, bez przesunięcia kolorów, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań związanych z przetwarzaniem obrazu, grami i wydajnością. Bogatsze czerwienie, bardziej intensywne zielenie i głębsze błękity. Technologia Ultra Wide-Colour z technologią IPS Nano Color wykorzystuje nanocząsteczki fosforowe o ulepszonej technologii KSF do pochłaniania nadmiaru światła powstającego na ekranie, aby uzyskać niesamowite, realistyczne kolory. Nasze panele zapewniają do 98% pokrycia w standardzie gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia czystość kolorów kinowej jakości obrazu określoną przez Society of Motion Pictures i Television Engineers.

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

Certyfikowana zgodność z technologią NVIDIA® G-SYNC® pozwala na płynną i szybką rozgrywkę

Certyfikowana zgodność z technologią NVIDIA® G-SYNC® pozwala na płynną i szybką rozgrywkę

Podczas grania w wymagające gry wykorzystujące wysoką częstotliwość odświeżania może wystąpić zjawisko rozrywania obrazu spowodowane brakiem jego odpowiedniej synchronizacji. Oznaczony certyfikatem zgodności z NVIDIA® G-SYNC® ekran Philips wyposażony jest w technologię, która redukuje rozrywanie obrazu i dostosowuje częstotliwość odświeżania monitora do wydajności karty graficznej, by zapewnić płynniejszą rozgrywkę. Sceny wyświetlają się błyskawicznie, obiekty wyglądają wyraźniej, a rozgrywka jest płynna, co przekłada się na oszałamiające wrażenia wizualne i znaczącą przewagę nad rywalami.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia DP.

  3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  6. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  7. Kolory wyświetlacza: przy częstotliwości 120 Hz tylko rozdzielczość QHD pozwala na wyświetlanie kolorów w 10 bitach

  8. Obsługa DCI-P3 w oparciu o CIE1976

  9. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  10. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  11. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  13. Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®

  16. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.