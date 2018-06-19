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4000 series Niezwykle smukły telewizor LED

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHT4201/12

4000 series Niezwykle smukły telewizor LED

Produkcja zakończona

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Philips Smart TV App

Aplikacja Philips Smart TV zamienia smartfon lub tablet w inteligentny pilot, umożliwiając łatwą zmianę kanałów, regulację głośności, przeglądanie aplikacji oraz precyzyjne dostosowanie ustawień Ambilight.

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Philips Smart TV App

Oprogramowanie i sterowniki

Historia oprogramowania serwisowego

  • wersja: 000.000.002.550
  • PDF plik, 500.4 kB
  • 19 June 2018

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

  • wersja: 1.0
  • TXT plik, 15.2 kB
  • 15 August 2019

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 626.3 kB
  • 20 October 2023

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 2 MB
  • 28 February 2023

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