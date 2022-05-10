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Produkcja zakończona
49PUS7803/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K UHD Android
Eleganckie wzornictwo i oryginalne materiały. Niezwykle smukły telewizor Philips 7800 zapewnia wspaniałą rozdzielczość 4K. Możesz oglądać ulubione programy w wyższej jakości dzięki procesorowi przetwarzania obrazu P5.
TV 123 cm (49") z systemem Ambilight
Picture Performance Index 1700
HDR Plus
Procesor P5 Perfect Picture
Funkcja Micro Dimming Pro optymalizuje kontrast w telewizorze w zależności od warunków oświetlenia w pomieszczeniu. Czujnik światła i specjalne oprogramowanie analizują obraz w 6400 różnych obszarach, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitym kontrastem i wspaniałą jakością obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżywać to, co dzieje się na ekranie - zarówno w dzień, jak i w nocy.
Podmuch wiatru, spadający na ziemię liść, dźwięk opon sunących po drodze. To właśnie drobne detale ożywiają obraz. Technologia przetwarzania dźwięku firmy Philips łączy te detale niezrównaną wyrazistością dźwięku. Usłyszysz wszystko tak, jak zaplanował reżyser, dzięki procesowi miksowania dźwięku na poziomie studyjnym. Obsługuje on oryginalne materiały audio i poprawia dźwięk wtedy, kiedy jest to konieczne. Głębokie basy, wyraźne dialogi i zachwycająca dokładność to dopiero początek.
Czterordzeniowy procesor firmy Philips łączy się z systemem Android, aby zapewnić ekscytujące wrażenia podczas grania. Dzięki systemowi Android w telewizorze można nawigować, włączać aplikacje i odtwarzać filmy w bardzo szybki, niezwykle intuicyjny i niesamowicie atrakcyjny sposób.
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4.6
z 5
21
Opinie
90%
poleca ten produkt
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Zalety
Android, Ambilight
Wady
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data użycia 2020-05-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data użycia 2020-05-10
jiriciza
18/11/2021
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Vysavač AKU, Televize
Mám několik výrobků od PHILIPS a jsem nadmíru spokojenej
Zalety
Televize každý den , vysavač díky vnoučatům i několikrát za den. Veškkerá spokojenost
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data użycia 2019-11-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data użycia 2019-11-17
Jirka57
06/05/2021
Česká republika
SPLŇUJE MÉ POŽADAVKY
Televizi jsem měnil z důvodu přechodu vysílání DVD-T2. Vlastnil jsem televizor věhlasné značky, který se chlubil příjmem T2. Bohužel bez patřičného kodeku. Jsem povoláním energetik tak jsem mimo jiné vybíral televizi dle spotřeby. V obchodě jsem si nechal předvést příjem v kvalitě SD. Dle mého názoru se s přepočtem na UHD popral nejlépe PHILIPS. Dále mne zajímala ostrost obrazu, opět vyhrál PHILIPS. Překvapilo mne jak vypadal obraz u příjmu v T2 v SD. Pokud přičteme opravdu nízkou spotřebu (v naší rodině běží televizor 6-8 hodin denně) je televizor PHILIPS vítězem výběru. V recenzích jsem se dočetl o složitém nastavení přístroje. Nevím, je to o zvyku. Pokud máte televizor PHILIPS v obýváku, v ložnici a na chatě, oceníte stejný způsob ovládání a nastavení. Nepřijde vám že je to složité, nebo komplikované. Jsem vlastníkem TV PHILIPS o úhlopříčce 55", 43" a 32". Nemám jim co vyčíst, splnily mé požadavky. U té 55" UHD si cením bezproblémového operačního systému ANDROID. Mám pocit, že mám vystaráno do doby, než někdo rozhodne změnit kodek vysílání....
Zalety
Ostrost obrazu, spotřeba, podání černé (kontrast)
Wady
Mírně náročnější na kvalitu příjmu (proti mému předchozímu televizoru).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7800 series 55PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data użycia 2020-05-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7800 series 55PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Data użycia 2020-05-06
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Pamiętaj, że aplikacje Amazon mogą być niedostępne w Twoim kraju.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
Wbudowana funkcja Google Assistant będzie dostępna jako aktualizacja oprogramowania dla telewizorów z systemem Android z 2018 r.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Funkcje są zależne od aplikacji i urządzeń inteligentnych z wbudowaną technologią ChromeCast. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronach internetowych produktów z technologią ChromeCast.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.