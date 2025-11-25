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Produkcja zakończona
49PUS7909/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K UHD z systemem Android
Technologia Ultra HD łączy się z systemem Android w telewizorze Ultra HD z serii 7900 firmy Philips. Dzięki niezwykle szybkiemu systemowi przetwarzania Quad Core poruszanie się po menu Smart TV to pestka. System Ambilight oraz brak osłony zapewniają jeszcze większą intensywność wrażeń podczas oglądania.
123 cm (49")
Telewizor LED 4K Ultra HD
Quad Core
Tuner dwugłowicowy DVB-T/T2/C/S/S2
Poznaj zupełnie nowe oblicze telewizji dzięki rozdzielczości czterokrotnie większej niż w tradycyjnych telewizorach Full HD. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zapewnia obraz tak wyraźny i rzeczywisty, że można go przyrównać do okna na zupełnie nowy świat.
W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju, zapewniając bardziej ekscytujące, intensywne i realistyczne wrażenia podczas oglądania.
Nic nie może się równać z dawką adrenaliny serwowaną podczas grania albo oglądania dynamicznych wydarzeń sportowych czy filmów akcji na ekranie telewizora Ultra HD. Dlatego ten telewizor firmy Philips jest wyposażony w technologię Perfect Motion Rate Ultra 600 Hz, która zapewnia doskonałą jakość ruchomych obrazów w rozdzielczości Ultra HD. Puls może czasami podskakiwać, ale obraz w telewizorze nie powinien.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.1
z 5
45
Opinie
Ravandy
25/11/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Warto było
10 lat bezproblemowego użytkowania to mówi samo za siebie. Ambilight to jest to z czym się już nie rozstanę
Zalety
Ambilight, dobry czysty obraz, bezawaryjny, fajny pilot z klawiaturą, lepszy dźwięk
Wady
Przesyłanie większych zdjęć nie zawsze kończy się sukcesem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Data użycia 2023-11-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Data użycia 2023-11-25
06/05/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Nowa jakość telewizorów
Wszystkim, którzy cenią jakość. Wrażenia z Ambilight niesamowite.
Zalety
Niesamowity ambilight, dobry smart TV
Wady
Od ponad 2 lat nie ma aktualizacji oprogramowania, a przydało by się odświeżenie np. funkcji wyboru głosem z pilota (obecnie nie czynne przez jakiś brak umowy) Można by też pomyśleć o jakimś lepszym pilocie, bo po 5 latach konkurencja pobiegła w tym temacie do przodu (np. dokupirnie "dedykowanego to tego modelu pilota)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Data użycia 2018-05-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Data użycia 2018-05-06
Wojtek5904
13/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super telewizor
Telewizorek fajny (55')robi wrażenie, super obraz ładny efekt ledów na Ścianie, mały problem z pilotem, ale do rozwiązania z pomocą serwisu. Polecam zakup taki model Philipsa. Wojtek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7900 series 55PUS7909 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Aplikacja pilota telewizyjnego Philips i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora i kraju, a także modelu urządzenia inteligentnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TV.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Aby pobrać aplikację dla telewizora Smart TV, odwiedź stronę www.philips.com/tv i odkryj usługi dostępne w Twoim kraju.
Kanały dostępne w aplikacji Cloud TV zależą od dostępności i przepisów w danym kraju
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Kamera (PTA317) do telewizora Philips jest sprzedawana oddzielnie.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.