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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
49PUS7909/12
Produkcja zakończona
Aktualizacja oprogramowania - przez internet [Android]
Co zrobić w przypadku zawieszania się lub restartowania telewizora?
Co zrobić jeżeli przednia dioda LED miga wg. powtarzającego się wzoru?
Co zrobić w przypadku jeżeli telewizor się nie włącza?
Co zrobić jeśli SmartTV jest niedostępny?
Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Philips przez USB?
Na ekranie telewizora pojawia się komunikat, że nie działa aplikacja Android / sklep Google Play. Co zrobić?
Jak podłączyć TV do internetu?
Jak przesyłać strumieniowo do telewizora z systemem Android za pomocą funkcji Google Cast??
Co zrobić, jeśli dana aplikacja na telewizorze Philips nie działa?
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