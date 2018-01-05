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Produkcja zakończona
50PFK6510/12
Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android
Telewizor FHD z serii 6500 z systemem Android nie tylko ładnie wygląda. Dzięki technologii Perfect Pixel HD Engine, systemowi Ambilight, nowoczesnemu wzornictwu i wysokiej jakości materiałom telewizor zapewnia wyższy standard obrazu i obsługi.
126 cm (50")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia
DVB-T/C/S/S2
Dzięki systemowi Android w telewizorze można nawigować, włączać aplikacje i odtwarzać filmy w bardzo szybki, niezwykle intuicyjny i niesamowicie atrakcyjny sposób. Silnik Android uwalnia moc dwurdzeniowego procesora w celu szybkiego i łatwego przetwarzania obrazu.
Telewizor ma nowoczesny wygląd, który pasuje do wystroju wnętrza. Ponieważ powinien wyglądać równie dobrze wyłączony, jak włączony.
Funkcja Micro Dimming Pro optymalizuje kontrast w telewizorze w zależności od jasności w pomieszczeniu. Czujnik światła i specjalne oprogramowanie analizują obraz w 6400 różnych obszarach, dzięki czemu można cieszyć się niesamowitym kontrastem i wspaniałą jakością obrazu, które pozwalają jeszcze pełniej przeżyć to, co dzieje się na ekranie.
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4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
kriexpres
05/01/2018
Slovenija
Zmogljiv izdelek, dobra kakovost slike
Izdelek je kvaliteten in zmogljiv, hude težave je povzročala posodobitev programske opreme na televizorju in sicer odpoved delovanja daljinskega upravljalnika. Vse ostale karektaristike zelo dobre. Pohvala ekipi za philips support, Hiter odziv, takojšnja odprava napake (brisanje novih posodobitev), zelo dobra navodila.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Zgodność zależy od certyfikatu Wi-Fi Miracast i systemu Android w wersji 4.2 lub nowszej. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia.